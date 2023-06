Uzinić o ukidanju celibata: Puno bi bolje bilo da ga nema, nego da neki žive dvoličnim životom

Trebamo raspravljati je li celibat u budućnosti održiv, riječi su riječkog nadbiskupa Mate Uzinića koji je ove nedjelje gostovao u HRT-ovoj emisiji Nedjeljom u 2. Voditelj Aleksandar Stanković upitao ga je smatra li da je celibat uzrok pedofilije u Crkvi, na što je Uzinić kazao kako se radi o dvije različite kategorije.

- Neka istraživanja pokazuju da nema veze između celibata i pedofilije, i zapravo su to dvije potpuno različite stvarnosti. Seksualni odnosi su jedno, a pedofilija je drugo, kao što i neki pokušavaju svrstati pod jednu kategoriju homoseksualnost i pedofiliju. Oni se ne mogu stavljati u istu kategoriju i nije ih potrebno miješati. Ovo je poremećaj koji je težak, a osobito je težak kada se radi o nama koji svima govorimo kako bismo trebali živjeti. Činili smo sve što ostali osuđuju, a nismo bili sposobni reagirati u osudi tih pojava. Crkva se po tom mijenja - mišljenja je Uzinić, dodajući kako bi Crkva tu mogla poslužiti kao primjer promjene.

>> VIDEO Uzinić emotivno o slučajevima zlostavljanja, žrtve zamolio za oprost: 'Pokrenuo sam istrage'

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

A što se tiče ukidanja samog celibata, Uzinić vjeruje kako bi on trebao biti izbor svakog svećenika, a ne uvjet. - To je disciplina, to nije nešto što je neophodno da bi ga se moralo zadržati. To ne ovisi o meni, ali mislim da bi bilo dobro da celibat ostane, ali da ne bude obavezan na način na koji je danas. On je i danas slobodan izbor - osoba ne može biti svećenik ako se slobodno ne bira celibat, ali je problem što neki glume da je celibat slobodan izbor, a onda se ponašaju drugačije - smatra Uzinić.

- Puno bi bilo bolje da nema celibata, nego da ga imamo gdje neki žive dvoličnim životom. Zbog toga moramo raspravljati je li u budućnosti celibat održiv - zaključio je riječki nadbiskup.

VEZANI ČLANCI: