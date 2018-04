Uzbuna na sudu – Zbog Komšića zvali pirotehničare

Nepravomoćna presuda Davidu Komšiću (21) zbog okrutnog ubojstva Kristine Krupljan (19) objavljena je u ponedjeljak, a nakon suda, s pojedinim akterima te priče pune ruke posla ima i policija. Policija, naime, istražuje nekoliko incidenata koji su se dogodili pred sudom nakon objave presude, a obitelj Komšić svoje neslaganje s činjenicom da im je sin i brat nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora iskazala je, osim neprimjerenim ponašanjem u sudnici, i napadima te prijetnjama fotoreporterima kojima su poručivali “da su im to zadnje fotografije koje su snimili u životu”.

Zaštita za sudionike procesa?

Policija je takvo ponašanje u mučnom slučaju koji je obilovao izljevima svakakvih emocija očito ozbiljno shvatila pa je Ivo Komšić, kako se neslužbeno doznaje, u utorak poslijepodne završio na obavijesnom razgovoru u policiji. Razlog tome je što je tog dana uočen kako se vrzma oko zgrade suda, zagledavajući se u parkirana vozila te radeći nešto što je izgledalo kao provjeravanje registracija vozila. Kako je njegovo ponašanje bilo sumnjivo, čak je pozvan i protueksplozivni odjel PU zagrebačke kako bi se pregledala parkirana vozila i okolica suda. Komšić je nakon toga odveden na obavijesni razgovor, policija ga je ispitala, nakon čega je pušten.

Nije poznato kako im je objasnio svoje ponašanje pred zgradom suda, no doznaje se da je pušten jer u njegovu ponašanju nisu nađeni elementi koji bi upućivali na to da je počinio neko kazneno djelo. Hoće li Komšićevo ponašanje dovesti i do toga da policija pod zaštitu stavi neke od sudionika postupka, tek se treba vidjeti. U policiji o tome, iz razumljivih razloga, ne žele govoriti, a iz ranijih sličnih slučajeva poznato je da oni nakon ekscesnih situacija rade sigurnosne procjene na temelju kojih potom donose odluke. U međuvremenu nađen je i mladić koji se nakon objave presude pred sudom sukobio s članovima obitelji Krupljan. Incident se dogodio dok je Vesna Krupljan, majka ubijene djevojke, davala izjavu novinarima. Dok je govorila kako je zadovoljna visinom izrečene kazne te da joj ubijeno dijete nitko ne može vratiti, V. P. (24) joj je dobacio: “To si trebala prije reći i o tome si trebala prije misliti!”

Uzeo mu osobnu iskaznicu

Njegove rečenice isprovocirale su Dalibora Krupljana, oca ubijene djevojke, i njegova brata, koji su se pokušali fizički obračunati s V. P. i njegovim prijateljem. Sukob je prekinula policija, a policajac je uzeo osobnu iskaznicu V. P. prije no što je on pobjegao na biciklu. Nađen je i prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira, a prekršajnu prijavu dobio je i stric Kristine Krupljan. V. P. je, inače, u ponedjeljak bio na sudu jer je bio svjedok u postupku protiv osobe koja je osumnjičena i pritvorena zbog obiteljskog nasilja.