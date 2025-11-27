Naši Portali
OBUSTAVLJEN PROMET

Užas u susjedstvu: Kombi se zabio u valjak, četvero mrtvih

Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a zbog očevida obustavljen je promet za teretna vozila, dok putnička vozila prolaze usporeno

Četiri su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći na magistralnoj cesti koja povezuje vojvođanska mjesta Irig i Rumu, javili su u četvrtak lokalni i regionalni mediji. Prema prvim informacijama, nesreća se dogodila oko 6.30 sati kada je kombi udario u radni stroj, točnije parkirani valjak. Ozlijeđeni su prebačeni u bolnicu u Srijemskoj Mitrovici, a zbog očevida obustavljen je promet za teretna vozila, dok putnička vozila prolaze usporeno. Na tome dijelu ceste u tijeku su radovi na izgradnji brze prometnice Novi Sad – Ruma, poznata kao Fruškogorski koridor.

Nova je to u nizu teških prometnih nesreća koje se događaju u posljednje vrijeme u Srbiji. Jedno dijete je poginulo, a sedmero ih je ozlijeđeno, kao i vozač kombija, u nesreći do koje je došlo 29. listopada na auto-cesti Novi Sad – Beograd. Sredinom toga mjeseca dvoje je putnika poginulo, a 80 ih je ozlijeđeno u prevrtanju autobusa na jednoj cesti u Srijemu. Nekoliko dana ranije tri su člana obitelji, roditelji i dijete, poginuli u sudaru automobila u Novom Beogradu.

