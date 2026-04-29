Užas u Londonu: Muškarac nožem izbo dvije osobe na ulici, u tijeku velika potraga

Dvoje ljudi izbodeno je u području Golders Green u sjevernom Londonu nakon što je muškarac viđen kako trči ulicom s nožem, priopćila je policija, piše SkyNews.
Prema prvim informacijama, incident se dogodio u naseljenom dijelu grada, gdje su svjedoci primijetili napadača kako se kreće ulicom s oružjem u ruci, što je izazvalo paniku među prolaznicima. Hitne službe brzo su intervenirale, a ozlijeđene osobe prevezene su u bolnicu. Za sada nije poznata težina njihovih ozljeda.
Policija je pokrenula opsežnu potragu za osumnjičenim, a stanovnicima se savjetuje oprez dok traje istraga.
Ako možete objaviti koliko puta ne posto porasli napadi nožem/mačetom u UK u zadnjih 10 i 5 god!