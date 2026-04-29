PREMINUO NAKON PREGLEDA

Hrstić: Nakon smrti muškarca u Zadru provedeni i interni nadzor i inspekcija

Zagreb: Predstavljen paket mjera za unapređenje primarne zdravstvene zaštite
Foto: Igor Soban/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vera Kadijević/Hina
29.04.2026.
u 13:58

Osvrnula se i na dojavu o bombi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, istaknuvši da je zdravstveni sustav reagirao brzo te da nije došlo do poremećaja u pružanju zdravstvene skrbi

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izvijestila je u srijedu da je u slučaj smrti muškarca nakon liječničkog pregleda u Zadru proveden interni nadzor, da je na teren izašla zdravstvena inspekcija i da se očekuju njihovi nalazi te je izrazila iskrenu sućut obitelji. "Postoji propisana procedura - prvo se provodi interni nadzor, a ovisno o nalazima može izaći i zdravstvena inspekcija. U ovom slučaju inspekcija je već bila na terenu, ali u ovom trenutku nemam nalaze ni internog nadzora ni inspekcije", rekla je Hrstić u hotelu Westin gdje je održana konferencija "Zdravlje kao bogatstvo: gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija".

35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine umro je 17. travnja, dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu gdje se javio zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela te je nakon pregleda otpušten kući. Ministrica Hrstić kratko je komentirala i moguću odluku o vraćanju godišnjeg broja trakica za osobe oboljele od dijabetesa.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas bi na sjednici Upravnog vijeća trebao donijeti odluku o vraćanju 50 trakica godišnje za osobe oboljele od dijabetesa. To bi značilo da pacijenti s dijabetesom tipa 2 koji se liječe tabletama umjesto dosadašnjih 50 trakica godišnje mogu računati na 100, čime se ispravlja ranije smanjenje. HZZO je 2021. kvotu prepolovio sa 100 na 50. "Sigurna sam da će vijest obznaniti HZZO kao najzaslužniji za tu odluku. Danas je sjednica Upravnog vijeća i ta je točka na dnevnom redu”, kazala je.

Dojava o bombi u KBC-u Zagreb: Zdravstveni sustav reagirao brzo, bez poremećaja u pružanju skrbi

Osvrnula se i na dojavu o bombi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb, istaknuvši da je zdravstveni sustav reagirao brzo te da nije došlo do poremećaja u pružanju zdravstvene skrbi. "Zdravstveni sustav je ključna infrastruktura i uvijek je znao odgovoriti na izazove pa tako i na ovaj. Žalosno je da se uopće moramo baviti takvim situacijama, ali pacijenti nisu osjetili poremećaje u radu sustava", rekla je ministrica Hrstić. Dodala je da su KBC Zagreb i Ministarstvo unutarnjih poslova koordinirano postupali te da je sustav pokazao spremnost u kriznim situacijama.

Irena Hrstić Zadar

