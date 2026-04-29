LJUDSKOST NA DJELU

Priča iz Dubrovnika koja otvara oči, dok nitko nije reagirao, on je stao i rekao: ‘Ja ću odniti’

29.04.2026.
u 13:25

Umjesto podjeljenosti, u komentarima se kristalizirala prilično jedinstvena poruka, nostalgija za vrijednostima koje su se nekad podrazumijevale, ali i zabrinutost da danas polako blijede.

Šibenski glazbenik Josip Vlahov, koji poznat i kao Građanin Josip, na društvenim je mrežama objavio priču koja je u kratkom roku izazvala velik interes javnosti.

U svojoj objavi vratio se deset godina unatrag, prisjećajući se situacije iz Dubrovnika, gdje je tada radio kao konobar. U žurbi prema poslu svratio je u trgovinu, a ondje je na blagajni zatekao stariju gospođu s dvije teške vrećice. Blagajnica ju je upozorila kako zbog nedavne ozljede ruke ne bi smjela sama nositi teret te da joj je potrebna pomoć.

Vlahov je, kako navodi, pogledao mlađe kupce iza sebe očekujući reakciju, no nitko se nije uključio. Iako je starija žena u početku odbijala pomoć, ne želeći nikome stvarati neugodnosti, na kraju ju je, uz poticaj blagajnice, ipak prihvatila.

Tijekom puta do njezina doma, kroz uske ulice i stepenice starogradske jezgre, povjerila mu je kako priprema večeru za obitelj koja se vraća s plaže. Vrećice su, kako opisuje, bile iznimno teške, a starica mu je cijelim putem zahvaljivala, ističući kako se dobro dobrim vraća te da će se moliti za njega. On joj je uzvratio da je tako odgojen – pomagati starijima bez razmišljanja.

Po dolasku pred zgradu, vidno umorna od uspona, preuzela je vrećice i još jednom mu zahvalila, na što joj je kratko odgovorio: “nema na čemu” te požurio dalje na posao.

Objava koja progovara o sve češćem izostanku solidarnosti među mlađima izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Umjesto podjeljenosti, u komentarima se kristalizirala prilično jedinstvena poruka, nostalgija za vrijednostima koje su se nekad podrazumijevale, ali i zabrinutost da danas polako blijede.

“Bravo! Tako su nas učili naši stari, mi našu dicu, a oni će svoju”, napisao je jedan korisnik, prizivajući vrijeme kada se empatija i briga za druge nisu učile iz priručnika, nego živjele svakodnevno. Upravo se ta nit provlači kroz velik broj komentara, uvjerenje da sve počinje u obitelji. “Kućni odgoj. To se nosi kroz život. Nažalost, sve je rjeđe prisutan”, ističu korisnici, ponavljajući misao koja se u raspravi pojavila više puta, gotovo kao upozorenje. Jer, kako mnogi naglašavaju, problem nije u djeci, nego u sustavu vrijednosti koji im se prenosi.

Neki su otišli i korak dalje, otvoreno kritizirajući prioritete suvremenog roditeljstva. “Ako djecu učimo empatiji, sve drugo će doći samo od sebe”, poručuje jedan komentator, dodajući kako se djecu danas prečesto vrednuje kroz ocjene i postignuća, dok ono najvažnije, da postanu dobri i sretni ljudi, ostaje u drugom planu.

U moru takvih komentara izdvajaju se i jednostavne, ali snažne poruke podrške: “Bravo! Bog će vas nagradit jer ste učinili veliko dobro djelo.” Upravo u toj rečenici možda je i sažetak cijele rasprave, divljenje prema malim, ali važnim gestama koje podsjećaju da empatija i ljudskost, unatoč svemu, još uvijek nisu nestale.
Bolje vijesti o zdravlju Luke Modrića nismo mogli ni poželjeti! Talijani: Odmah se vraća
UMRO JE S TERETOM

Bobetko Tuđmanu nikada nije oprostio što mu je učinio uoči Oluje. U bombastičnoj knjizi objavio je sve

Točno u pet do dvanaest, 29. travnja 2003. godine, stalo je srce Janka Bobetka. U 84 godine svog života prošao je turbulentan, vojni put, od jednog od posljednjih partizanskih generala, pa do stožernog generala Hrvatske vojske. Bobetko nije bio 'salonski' ratnik, no iako je njegov vojni put bio impresivan, iz stroja je bio izbačen dva puta – prisilno je umirovljen nakon Hrvatskog proljeća i ponovo naprasno umirovljen uoči vojno-redarstvene akcije Oluja. Težak udarac primio je i u posljednjim mjesecima svog života, u rujnu 2002. godine našao se oči u oči s Haškom optužnicom, a s tim je teretom nekoliko mjeseci kasnije i preminuo.

