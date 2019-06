Uvoz radne snage: Stižu radnici iz Bangladeša

Hrvatska je spremna uvesti radnike iz Bangladeša, i to liječnike, medicinske sestre, stručnjake za informatiku i komunikacije, turističke te građevinske djelatnike, no i radnike drugih profila. Objavilo je to veleposlanstvo te države u Haagu iz kojeg se pokriva Hrvatska, budući da kod nas nema diplomatskog predstavništva te južnoazijske države, nakon sastanka bangladeškog veleposlanika sa zamjenikom ministra rada Draženom Opalićem. S druge strane, i Bangladeš je u akciji “nuđenja” svog stanovništva za popunu deficitarnih radnih mjesta u svijetu, pa tako i u Hrvatskoj.

Nude i IT stručnjake

Kako su objavili iz bangladeškog veleposlanstva, na sastanku u Zagrebu je zamjenik ministra Marka Pavića najavio kako će Hrvatska uskoro, kao prvi korak u procesu, u Bangladeš poslati nacrt memoranduma o razumijevanju, dokumenta koji opisuje dogovor između dvije države o toj temi.

