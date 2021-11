Ustavna stručnjakinja: 'Političarima Bog to neće oprostiti. Jedni druge gledamo preko nišana'

Ustavna stručnjakinja Sanja Barić poručila je da ne vidi problem u uvođenju COVID potvrda po 3G modelu (cijepljeni/preboljeli/negativni test), ali da bi problem nastupio ako bi se uveo 2G model (samo cijepljeni ili preboljeli) te da bi se u tom slučaju to moralo urediti zakonom, a ne odlukom Stožera.

- Uvođenje COVID potvrda je nešto što je realno razumno i ustavno-pravno prihvatljivo. Radi se o tome da ili ste cijepljeni, ili ste preboljeli ili se testirate u dinamici koja je određena dva puta tjedno. To je nešto što je ustavno-pravno prihvatljivo kao najblaža mjera ugroze u ljudska prava, zadiranje u ono što ne bismo smjeli u svom životu ako se bojimo cijepljenja. Ustavno-pravno ne vidim problem. Problem bi nastupio ako bi krenuli s varijantom 2G, ako bi se radilo isključivo o cijepljenju ili prebolijevanju, tako nešto može se uvesti zakonom, a ne budućom odlukom Stožera - objasnila je Barić u javljanju za RTL Direkt.

Kazala je i da obavezno cijepljenje ne bi bila radikalna odluka.

- Mi već sada u Zakonu o zaštiti pučanstva imamo naveden cijeli niz bolesti protiv kojih je propisano obavezno cijepljenje, koje primamo u djetinjstvu ili prije nekih dalekih putovanja. Bila bi dovoljna intervencija u postojeće zakone pozivanjem na iste članke Ustavnog zakona - kazala je Barić, ističući da bi takva procedura morala ići kroz Sabor, a ne kroz Stožer ili druga tijela.

Istaknula je da se nada da ćemo uspjeti suzbiti pandemiju i prije toga.

- Sve ovisi o našim brojevima i dinamici. Vidjet ćemo kako će biti. Moramo biti svjesni da se situacija mijenja, ali cjepivo je zasad najbolja zaštita - kaže Barić.

Upitana za komentar kritike Nine Raspudića koji je rekao da je skandalozno da se odluka o uvođenju COVID potvrda odnosi i na saborske zastupnike, Barić je kazala:

- Volimo se razbacivati frazama koje ljudima zvuče zdravorazumske, ali nemaju veze s pravnim utemeljenjem. Sabor je omogućio Stožeru da donose mjere. Dakle, normalna je stvar ako imate propis, da se odnosi na sve. Ideja da neki propis ne bi bio primjenjiv na saborskog zastupnika je problematična sama po sebi. Pitanje je zašto je Sabor to dozvolio Stožeru. Isto tako je pitanje zašto se ne omogući online sudjelovanje na sjednicama kao što je to slučaj u školama.

Na pitanje pozivaju li se svi na Ustav jer je maglovito napisan, Barić je poručila da nam se kontinuirano obija o glavu manjak elementarnog građanskog odgoja.

- Svi misle da o svemu sve znaju, samo zato što znaju hrvatski jezik - kazala je.

Osvrnula se kratko i na sukob predsjednika Zorana Milanovića i ministra Marija Banožića.

- Imamo Zakon o obrani koji je moguće upitne ustavnosti, ali taj zakon je donesen tijekom Vlade Zorana Milanovića. Sad kad je on predsjednik mu smeta. Procedure su tu ih poštujemo, a ne da ih mijenjamo kad nam se sviđa ili ne - rekao je.

Upitana jesu li od svih građana onda očito najnepismeniji po pitanju Ustava političari, Barić je kazala:

- Oni to rade namjerno i to je najgore. Njima Bog neće oprostiti. Ostalima koji ne znaju, njima će Bog oprostiti. Oni koji rade namjerno određene stvari misleći da je to njihovo poslanje, a ruše temelje pravne države, unese razdor, neprimjereni rječnik i ovakvu vrstu funkcioniranja gdje jedni druge gledamo preko nišana - to je loše.