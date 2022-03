Milanović: Ono što je prošla Hrvatska, nije prošla niti jedna nacija u Europi u posljednjih 30 godina

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga RH Zoran Milanović, sudjelovao je u Vinkovcima na obilježavanju 15. obljetnice ustrojavanja Gardijske oklopno-mehanizirane brigade Hrvatske kopnene vojske.

Milanović je održao govor u kojem je pozdravio pripadnike Gardijske oklopno-mehanizirane brigade.

- Rat bijesni u Ukrajini, jedna velika zemlja napala je drugu manju zemlju. I kako to često biva u povijesti, slabo se uči, a cijenu plaćaju oni najslabiji i najsiromašniji. Kada je Hrvatska prolazila kroz svoju kalvariju i užas podrške iz svijeta nije bilo osim međunarodnog priznanja koje je došlo kasno. Oružja još manje. Sve što su vaši prethodnici ostvarili, ostvarili su potpuno sami, bez ičije pomoći uz opstrukcije - poručio je Milanović te dodao:

- Godinama smo dokazivali i vjerovali da je naš put bio težak, s greškama, krvav, ali prije svega pošten, pravedan i s ciljem koji podržava ogromna većina hrvatskog naroda. Vojništvo i vojnički poziv je nešto drugo, nije kao svaka profesija. Domovina, republika Hrvatska je iznad svega toga. Tu smo da je, u slučaju da bude potrebe, zajednički branimo. Ono što je prošla naša nacija nije prošla niti jedna u Europi u posljednjih 30 godina. Na tome stojite i gledajte naprijed, i u nebo, i pred sebe, svjesni da to obvezuje i svjesni da to moramo čuvati i odgovaramo svojom čašću za ono što su ljudi prije nas ostavili, a mnogi, kao i stotine vaših suboraca, danas nisu među nama. Živjeli do sljedeće obljetnice i domovini vjerni!

Nakon proslave obljetnice predsjednik će u 14 sati posjetiti tvrtku Đuro Đaković Grupa u kojoj će održati sastanak s Upravom, te obići proizvodni pogon tvrtke.