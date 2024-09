UŽIVO Pratite predstavljanje velike reforme: Tko će plaćati porez na nekretnine, a koliko će rasti plaće?

Ministar financija Marko Primorac predstavio je u ponedjeljak, 23. rujna, novi krug porezne reforme na sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća. Nakon toga, iza 13 sati, detalji reforme predstavlja i javnosti. Uvodno je Primorac podsjetio na dosadašnja porezna rješenja aktualne Vlade, kazavši da je njima od 2016. građane rasteretila za oko dvije milijarde eura godišnje.

Nastavio je potom govoriti o izmjenama koje će se danas predstaviti. "One idu u smjeru povećanja pravednosti poreznog sustava. Snažno rastu cijene nekretnina i najma zbog premalog oporezivanja. Tu mislim i na dohodak od najma, posebno kratkoročnog najma. Suočavamo se i s problemom manjka radne snage", rekao je.

Nekoliko je ciljeva, kaže Primorac, ove porezne reforme. "Želimo unaprijediti sustav oporezivanja nekretnina, promijeniti visinu poreznog opterećenja dohotka od turističkog, odnosno kratkoročnog najma, provoditi daljnje porezno rasterećenje rada, poticati povratak hrvatskih građana radi demografskih ciljeva i potreba tržišta rada, ujednačiti visinu doprinosa za zdravstveno osiguranje za sve dionike na tržištu rada, digitalizirati i administrativno rasteretiti porezni sustav i jačati poreznu disciplinu", rekao je Primorac.

Predstavio je potom popis šest zakonskih akata koji se mijenjaju: Zakon o lokalnim porezima, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o doprinosima, Opći porezni zakon, Zakon o Poreznoj upravi i Zakon o porezu na dodanu vrijednost. Prošao je potom ministar kroz svaki od elemenata koji mijenja u ovom poreznom sustavu. Prvi od njih je, po njemu, i najvažniji, a to je unaprjeđenje sustava oporezivanja nekretnina je. "Tržište nekretnine počelo se kretati u nepoželjnom smjeru. Nekretnine su se počele kupovati ne s ciljem rješavanja stambenog pitanja, već prije svega s ciljem ulaganja, pa ponekad i iz spekulativnih razloga", kaže Primorac.

VEZANI ČLANCI:

Sve to dovelo je do povećanja cijena nekretnina, ali i do toga da imamo više od 600 tisuća praznih nekretnina ili se one koriste samo za kratkoročni najam. "Ciljevi ove reforme nastoje umanjiti neravnoteže na tržištu nekretnina. Neće se drastično srušiti cijena nekretnina, to ne bi bilo ni poželjno, ali će sigurno poslati poruku", kaže ministar.

Pojasnio je potom da porez na nekretninu neće plaćati onaj tko koristi nekretninu ili je dugoročno iznamljuje. Kaže da će se porez na nekretnine primarno plaćati na stambene nekretnine, dok se neće plaćati za nekretnine koje služe poljoprivredi, obavljanju proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

Podsjetimo, neki ključni elementi porezne reforme već su poznati. Premijer Andrej Plenković najavio je da će općine ubuduće moći odrediti najniže stope poreza na dohodak do 20 posto, manji gradovi do 21 posto, veći gradovi i županijska središta do 22 posto, dok će Grad Zagreb moći primijeniti stopu do 23 posto. Gornje stope bit će ograničene na 30 posto za općine, 31 posto za gradove, 32 posto za veće gradove i županijska središta te 33 posto za Zagreb. Donji limiti ostaju na 15 posto za niže i 25 posto za više stope.

Posebna pažnja posvećena je porezu na nekretnine. Plenković je pojasnio da će se nekretnine u kratkoročnom najmu ili one koje stoje prazne oporezivati između 0,6 i osam eura po kvadratu. Visinu poreza, kao i moguće izuzeće, određivat će lokalne jedinice.

FOTO Sve je porazbijeno, napušteno, pokradeno i prekriveno plijesni: Ovako danas izgleda sablasno zapuštena Titova škola