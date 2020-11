UŽIVO Plenković predstavlja nove mjere: Zatvaraju se kafići, restorani, teretane...

Na konferenciji za medije u 14 sati premijer Andrej Plenković predstavit će nove stroge mjere borbe protiv koronavirusa.

Uz premijera su konferenciji Davor Božinović, Krunoslav Capak, Zdravko Marić, Josip Aladrović i Tomislav Ćorić. Plenković je ranije na sjednici vlade kazao da mjere stupaju na snagu u subotu te da će na snazi biti od 21. prosinca.

Podsjetimo, u Hrvatskoj je danas zabilježeno rekordnih 4009 novih slučajeva koronavirusa. Preminula je 51 osoba.

"Broj dnevno zaraženih je premašio 4000 i zato ćemo predstaviti novi paket mjera", rekao je Plenković.

"Nakon što nam se broj zaraženih prepolovio, opet je buknula epidemija. Upozoravao sam da jesen poogoduje širenju virusa i pozvao sve da budemo odgovorni jer nam dolaze teški dani. Pozivali smo na izbjegavanje privatnih i obiteljskih okupljanja i smanjivanje nepotrebnog druženja. 25. listopada postrožili smo mjere, što je usporilo rast, ali nedovoljno", kaže Plenković.

"Znali smo da neće doći do smanjenja brojeva ako se svi skupa ne budemo pridržavali mjera", dodao je.

"Bez obzira na mjere, daljnja dinamika zaštite ovisi o svakome od nas", kaže premijer. "Možda ni ove mjere neće biti dovoljne", dodaje. "Na devet hospitaliziranih, jedna će umrijeti. Brojni koji su preboljeli i danas imaju posljedice", kaže.

Apelirao je na sve da nose maske i da se ne rukuju i izbjegavaju svaki kontakt koji nije nužan, kao i da prozračuju prostore.

Premijer je zatim nabrojao sve nove mjere.

NOVE MJERE KOJE STUPAJU NA SNAGU U SUBOTU I VRIJEDE DO 21. PROSINCA:

- zabrana javnih događaja s više od 25 osoba

- privatna okupljanja najviše deset osoba

- obavezno korištenje maski na otvorenom kad nije moguće držati distancu

- javna okupljanja mogu trajati najdulje do 22h

- obustavljaju se svadbe

- na pogrebima može biti najviše 25 osoba

- obaveza stanara, poslodavaca i sl. redovno dezinficiranje površina

- na okupljanjima za svakoga mora biti osigurano 4 kvadratna metra površine

- maksimalna popunjenost 40% u javnom prijevozu

- vozači i putnici obavezni su imati maske u javnom prijevozu

- na ulazu u trgovine mora se istaknuti obavijest o najvećem broju kupaca u prostoru

- obavezne jače mjere higijene i čišćenje prostora

- ograničenje radnog vremena za trgovine pekarskim proizvodima do 22h

- zabrana prodaja alkohola od 22 do 6 h

- obustavlja se rad casina i kladionica

- obustavlja se održavanje sajmova

- obustavlja se rad restorana i kafića (osim hotelskih objekata)

- ugostiteljskim objektima dozvoljena je priprema i dostava hrane

- obustavljaju se sportska natjecanja i treninzi uz neke iznimke

- natjecanja i trenizni bez gledatelja

- obustavlja se rad teretana i sportskih centara

- obustavlja se održavanje amaterskih događanja u kulturi

- obustavljaju se izvedbe složenih glazbeno-scenskih djela

- obustavljaju se dječje i plesne radionice

- zabrana konzumacije hrane i pića u kinu i kazalištu

- škole stranih jezika mogu raditi samo online

- autoškole - teoretski dio nastave isključivo online

- mise kad god je moguće putem radija i TV programa, najviše 25 vjernika u crkvama

- zabrana dolaska na posao s povišenom temperaturom

- uvođenje kliznog radnog vremena, organizacija rada u skupinama

"Sve ove mjere bit će na snazi najmanje do 21. 12. Ako se do tad broj novozaraženih spusti, možemo razmišljati o ukidanju dijela mjera. U suprotnom, one ostaju na snazi", rekao je Plenković i dodao:

"Cilj je održati zdravstveni sustav. Pojačat će se kapaciteti testiranja. Kad je riječ o cjepivu, poduzeli smo sve u domeni Vlade da sve bude pravovremeno i pravedno distribuirano. Sutra će biti sastanak s udrugama poslodavaca i predstavnicima gospodarstva gdje će se razgovarati o mjerama za olakšanje djelatnostima pogođenima ovim mjerama. Kako bismo pomogli, primjenjivat će se mjera od 4.000 kn za plaće radnika, a na dnevnom redu će biti i dodatne mjere.

Protiv smo kompletnog zatvaranja i policijskog sata. Ovo radimo u cilju očuvanja zdravlja. Covid-19 mijenja način našeg života. Sad se osobna odgovornost mjeri načelom solidarnosti prema drugima i moramo se odreći određenih navika i komoditeta da bismo zaštitili zdravlje. Vodit ćemo računa da izdržimo financijski."

Krunoslav Capak je potom govorio o trenutnoj situaciji: "Do 22. 11. imali smo 15-postotni porast novoboljelih, a prije toga 7,7. Taj rast se ubrzava. Incidencija je sada jedna od najviših u Europi, veća je od 900 na sto tisuća u dva tjedna. Što se tiče mortaliteta, na sredini smo. Raste i broj hospitaliziranih. Situacija je zabrinjavajuća i zato se pojačavaju mjere i ove mjere su rezultat toga."

Rekao je da su dali prijedloge oko pojedinih mjera, a da je najvažnije smanjiti intenzitet kontakata. "Pojačavamo paket brzih antigenskih testova na terenu. HZJZ je objavio dokument o njima koji omogućuje da se primjenjuju široko, gdje god ima zdravstvenh djelatnika. To će omogućiti brzu izolaciju pozitivnih i njihovih kontakata. Smatramo da će ove mjere dati rezultat i da će broj novooboljelih početi padati."

Odgovarajući na pitanja premijer Plenković je rekao:

"Što se tiče namjere ovih mjera, cilj je promjena trenda stope rasta. Što se tiče tajminga, usvajamo mjere primjerene situaciji. Nismo došli u fazu da spustimo trend. Proteklih je dana povećani rast i ove mjere imaju za cilj promijeniti smjer dinamike zaraze."

"Ranije donesene mjere su ostvarile rezultate. Trend koji je bio povoljan nije krivulju okrenuo prema dolje i zato donosimo ove mjere", ponovio je i dodao: "Živimo u dva paralelna svemira. Postoji svijet normalnog života, zdravlja. Istovremeno postoji svijet s ljudima koji su teško oboljeli. Da bismo našli balans, mjere imaju taj cilj. I u Koloni sjećanja je bilo ljudi koji nisu nosili maske."

Capak je komentirao antigenske testove: "Postoji velik broj lažno negativnih rezultata. U definiciji bolesti nema brzog antigenskog testa, nego samo PCR testa. Ići ćemo na široku primjenu na simptomatskim bolesnicima. Sad ne uključujemo te brojeve za nacionalni nivo, uzeli smo samo one koji su imali back up PCR-a. Sad posebno pratimo pozitivne na brzim testovima i te rezultate ćemo objavljivati."

Plenković je rekao i da je preporuka da fakulteti imaju nastavu online, a da je za srednje škole odluka na ravnateljima. Razmatra se produljenje zimskih školskih praznika.

''Da, razmišljamo i o tome'', odgovorio je premijer na pitanje razmišlja li se o uvođenju novčanih kaznio za nepridržavanje mjera. Rekao je da o tome razmišljaju nerado. ''Nismo sretni zbog toga jer imamo povjerenja u hrvatski narod. Ako će se neki među nama ponašati bezobzirno prema drugima i ugroziti druge, ali moramo posegnuti i za sankcijama. Radim to nerado'', ponovio je Plenković rekao da će se morati napraviti distinkcija između onih koji su odgovorni i onih koje nije briga.

Tvrdi da će naći način da se spase radne mjesta. Iako su velike razlike između županija ali, kaže Capak, da je sada cijela Hrvatska u crvenom. ''I Istra je u debelom crvenom, pa nema smisla da se mjere u nekim županijama ne primjenjuju'', objasnio je.

