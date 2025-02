UŽIVO Čakovčani prosvjeduju, skupljaju se potpisi za smjenu ravnatelja bolnice i Upravnog vijeća: 'Sve je crno na bijelo'

*Čakovčani prosvjeduju u znak podrške kirurzima koji su otišli zbog kadroviranja u Općoj bolnici

*Prikupljaju se potpisi za smjenu ravnatelja Nikole Hrena (HDZ) i Upravnog vijeća

*Kirurg Magaš koji je dao otkaz: Nismo širili zahtjeve, samo želimo odlazak pročelnika kojeg je postavila politika

Tijek događaja:

10:30 - Podršku je liječnicima na prosvjedu u Čakovcu dala i zastupnica i psihijatrica Ivana Kekin (Možemo), uz kolegicu Daliju Orešković te župana Matiju Posavca koji su također stigli. Kekin je kazala kako se ne može dopustiti da u jednom danu ode osam kirurga. Uz to, zatražila je sjednicu Odbora za zdravstvo te poručila kako ''neće prestati govoriti o ovoj temi dok se ona ne riješi''.

- Jesmo li postali društvo u kojem se rješavamo ljudi koji su 30 godina u bolnici jer je neki HDZ-ovac jako ambiciozan? Meni je to potpuno neprihvatljivo. Tko će podučavati mlade kolege? Kažu da će zaposliti nove, ali koga? Zar čekaju oni na burzi? Kirurgija se ne uči samo u knjigama, već u sali. Ovo su najiskusniji i najsposobniji liječnici te bolnice kojeg su se ravnatelj i ministrica riješili i tvrde da je sve u redu jer nekoga s Rebra dovedu da dežura - kazala je, dodavši kako u Statutu bolnice jasno stoji kako se ravnatelja može smijeniti ako ''ne može osigurati rad sustava''.

10:00 - Novi dio priče je da je nas osmero definitivno dalo otkaz, više ne rade na kirurgiji. Njih četvero radi na hitnoj medicinskoj pomoći, a mi ostali zasada, unatoč ponudama, nismo nigdje drugdje. Više se ne mislimo vratiti na kirurgiju - objasnio je jednog od kirurga Zvonimir Magaš koji je dao otkaz, dodajući kako je sve na početku bilo jasno: smjena pročelnika ''kojeg je odabrala politika''.

- Oni su to uvažili, smijenili su ga, ali su ga onda stavili na drugu funkciju, za voditelja kirurške poliklinike, a njegov utjecaj ostaje isti. Radi isto kao što je radio i dotada. Ravnatelj priča da smo mi širili zahtjeve, a mi ništa nismo širili. Tražili smo da se demokratski, na bazi struke, odabere čitavo rukovodstvo kirurgije - kaže. Sve je crno na bijelo, navodi Magaš, s čime se ravnatelj nije složio.

- Sve je ostalo isto. Voditelji odjela su odabrani po svojoj političkoj pripadnosti - kaže. Prosvjednici prikupljaju danas potpise za smjenu ravnatelja i Upravnog vijeća, s čime se kirurzi apsolutno slažu.

- On ili ne razumije, ili se pravi da ne razumije. Definitivno nije napravio ništa da bi se ta situacija smirila. Ministrica je bila u jednom ''turističkom posjetu'', ali niti ona ne razumije opasnost situacije. Što se tiče Upravog vijeća, Magaš tvrdi da su također postavljeni '' po diktatu''. ''Svi oni pušu iste gusle'', kazao je.

9:00 - Čakovčani ove subote ponovno prosvjeduju zbog neviđene situacije koja se dogodila u tamošnjoj Općoj bolnici, u kojoj je osam kirurga dalo otkaz zbog navodnog kadroviranja na odjelu kirurgije s dolaskom novog ravnatelja Nikole Hrena (HDZ). Petstotinjak građana prošle je subote na ulici podržalo liječnike, a velika podrška očekuje se i ove subote, dok razgovori s ravnateljem i dalje traju.

Nikola Hren ranije je potvrdio kako trenutno razgovara s troje kirurga koji su se ''sami ponudili za pomoć njihovoj ustanovi'', iako ''nitko od njih trenutno ne radi u Hrvatskoj''. Kirurg Zvonimir Magaš koji je otišao iz bolnice pak tvrdi kako se radi o ''fasadi koja ništa ne znači'' jer se radi o dežurstvima, a ne bazalnom poslu koji i ''dalje neće funkcionirati''.

- Ne osporavamo da je legitimno pravo ravnatelja da mijenja i da postavlja šefove, to je potpuno jasno, ali stanje je eskaliralo na kirurgiji. To je odjel koji je odlično funkcionirao i nije bilo potrebe za drastičnim promjenama koje su uslijedile iz određenih političkih razloga, reći ću otvoreno. To je dovelo do bunta i eskaliralo neviđenom krizom na kirurgiji u Čakovcu. To je neviđena kriza - kazao je još prošlog tjedna liječnik Dražen Krištofić.

>> FOTO U Čakovcu prosvjedovalo oko 500 građana, kirurg poručio: U bolnici je neviđena kriza