VIDEO Mrak Taritaš: Obnova postaje kamen oko vrata premijera Plenkovića

Saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš gostuje u emisiji Večernjeg TV-a gdje je komentirala aktualne teme, među ostalim sporost obnove područja pogođenog potresom i posljednju rekonstrukciju u Vladi koje su dovele do promjena na čelu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaduženog za obnovu. Teme o kojima je govorila uključuju i njezinu interpelaciju o radu Vlade zbog sporosti obnove, iduće parlamentarne izbore te moguću koaliciju sa SDP-om. Emisiju je vodila Petra Maretić Žonja.

"Dolazi gospodin Bačić. On ima svoju jasnu poziciju i to je dobro. To je pokazna vježba. Obnova ide puževim korakom, to znači da se obnovom suštinski nije bavilo. Ovo može biti pokazna vježba da se pokaže da je HDZ stalo. Bit će zanimljivo vidjeti tko će doći na čelo Središnjeg ureda. Važna je koordinacija. Na gradilištu je važno tko je šef gradilišta. Vrlo brzo ćemo vidjeti hoće li se ići u izmjenu zakona. Priča se da će doći do promjene državnih tajnika. Vidjet ćemo u prvih mjesec dana", kazala je Mrak Taritaš.

Istaknula je da je Bačić došao kad je došao Paladina, da bi onda bilo i više nade da će se obnova napraviti.

"Medved je visoko pozicionirani HDZ-ovac. Plenković ne dira visokopozicionirane HDZ-ovce. Srela sam Paladinu jučer u Saboru. Bio je sretan. Hanžek - njemu će se srediti mjesto. Kažnjeni su oni jadni ljudi. Grad Zagreb je kažnjen. Odlazak Paladina je bila dobra izlika Plenkoviću da se riješi Tramišak. On ima pravo birati svoje suradnike. Uvjerena sam da je on nije ni poznavao prije nego je postala ministrica", kazala je zastupnica i navela da je Plenković trebao pozvati Tramišak na razgovor i reći joj u osobnom razgovoru da njihova suradnja ne ide.

Mrak Taritaš komentirala je reakciju Nataše Tramišak nakon što je Plenković objavio da ona više neće biti ministrica.

"Ona je morala biti svjesna da velike stranke jedu svoje ljude. Ona nije izabrana na natječaju", napomenula je i dodala kako misli da se neće vratiti u Sabor.

Napomenula je kako većina u Saboru je stabilna, te je ustvrdila kako postoje određeni "spavači".

"Vi ste svjesni da morate funkcionirati sa svojim šefom.HDZ se svojih ministara rješava po traci. Mene ne čudi što joj je Plenković zahvalio", kazao je.

Osvrnula se i na najavljenu interpelaciju.

"Smisao interpelacije je sljedeći fa premijer dođe u Sabor i da da odgovore na pitanja jesu li pregledani objekti, koliko je kuća porušeno, u kojem smislu ide koordinacija... Ja ne želim govoriti o obnovi kao o nekoj imaginarnoj činjenici. Ako se sad nije došlo do odgovora, hajdemo sad doći do realnog stanja. To će trebati i Bačiću. Cilj interpelacije je da dobijemo odgovore i da svaka tri mjeseca daju izvješće kakvo je stanje s obnovom. Želimo ih prisiliti da krenu raditi", rekla je zastupnica.

Uvjerena je da će cijela oporba stati iza te interpelacije. Ustvrdila ju je kako su je potpisali zastupnici Glasa, Centra, SDP-ovci, Socijaldemokrati. Najavila je širi sastanak oporbe za ponedjeljak.

Izbori

"Obnova postaje kamen oko vrata premijera Plenkovića i on je toga postao svjestan", kazala je. Napomenula je kako je ona zadovoljna s uvođenjem eura i Schengena.

Na pitanje zašto nisu uvedene crne liste, rekla je: "Ili lijenosti ili misle da su najpametniji"

"Cijene su počele rasti u studenom. To je bio jedan proces. S crnim listama se trebalo već krenuti. Mislim da Vlada nema neke mehanizme. "

Osvrnula se i na najavu SDP-a o mogućim razgovorima s drugim strankama za iduće parlamentarne izbore.

"Mislim da se treba razgovarati. Svaki puta se pokazalo kad se ide dobro pripremljen da HDZ izgubi jer nema koalicijski potencijal. Mislim da se treba sjesti od centra pa lijevo i vidjeti." Upitana imaju li velike koalicije smisla, kazala je: "Nema smisla ako niste u stanju ponuditi. Morate imati sva tri projekta i stati iza njih".

"Samostalno teško da možemo napraviti. U blokovima se treba ići. Morate biti svjetonazorski bliski", navela je i ustvrdila kako se ona sjajno u Saboru slaže s Katarinom Peović iz Radničke stranke.

Na pitanje je li Peđa Grbin jak lider koji bi mogao voditi tu koaliciju, odgovorila je: "Vi morate biti u stanju maknuti svoju sujetu. Ako želimo vratiti ovu zemlju na put, onda moramo naći među sobom osobu koja će to voditi. Ja nemam čarobni štapić i ne mogu reći tko će to biti. Možda konačno bude Peđa Grbin, ali hajdemo vidjeti."

