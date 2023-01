HDZ traži od varaždinskog gradonačelnika da podnese ostavku

Ovo je bio još jedan igrokaz SDP-a. Najpoštenije, najkorektnije i najčasnije, a gradonačelnika Nevena Bosilja smatram časnim i poštenim čovjekom, jest da podnese ostavku i da se ide na izbore za sve – rekao je na konferenciji za novinare predsjednik HDZ-a Varaždinske županije Anđelko Stričak i dodao da u Gradu Varaždinu vlada kaos.

- Ne zna se tko su pročelnici, odnosno mijenjaju se kao na traci i svaki mjesec su raspisani natječaji za pročelnike jer se niti nakon dvije godine nisu uspjeli ekipirati. To Varaždin ne zaslužuje – dodao je Stričak. O kandidatima HDZ-a na predstojećim prijevremenim izborima koji će se održati jer nije usvojen proračun za ovu godinu, odlučit će, kazao je, stranačka tijela.

- Moj je stav da nositelj liste treba biti predsjednik Gradske organizacije HDZ-a, a to je Damir Habijan. Dođe li do izbora za gradonačelnika, moj je stav da bi upravo on trebao biti kandidat za gradonačelnika - zaključio je Stričak. U HDZ-u tvrde da je SDP isprovociorao izbore, pa pozivaju Bosilja da podnese ostavku, kako bi se na izborima birao i gradonačelnik, a ne samo Gradsko vijeće. Habijan je istaknuo da je komunikacija između Grada i Ministarstva pravosuđa i uprave o posljedicama nedonošenje ili donošenja proračuna postojala već puno prije nego što je održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj se trebao donijeti proračun za 2023. godinu. - Iz odgovora Ministarstva se može vidjeti da gradonačelnik, ako se jedanput proračun ne izglasa, može takav proračun do kraja godine u nekoliko navrata još predstaviti gradskim vijećnicima, a isto tako može ponuditi odnosno predložiti odluku o privremenom financiranju – rekao je Habijan. Tvrdi da je Grad Varaždin 23. studenoga s jednom agencijom sklopio ugovor za provođenje ankete, u vrijednosti oko 60.000 kuna.

- Radi se o anketi plaćenoj iz proračuna Grada koja je poslužila ne interesu građana i građanki Varaždina, niti interesu Grada, već je isključivo služila za stranački interes SDP-a i gradonačelnika Bosilja da utvrde kako politički stoje. I ta je anketa provedena prije održavanja sjednice na kojoj je trebao biti donesen proračun. Ovaj iznos od 60.000 kuna i agencija koja je angažirana jasno pokazuju da predmet tog istraživanja sigurno nije bilo isključivo što ljudi misle o radu Gradske uprave, već je bilo istraživanje političke snage određenih političkih aktera. To opet govori u prilog tome da stvarna namjera SDP-a, Bosilja i Markovića da se proračun izglasa nije postojala – rekao je Habijan.