Uskoro svakom učeniku barem po jedan besplatni obrok: Ministar otkrio kada će on moći biti i topli

Od sljedećeg polugodišta svaki bi učenik u osnovnim školama Hrvatske, bez obzira na to pohađa li matičnu ili područnu školu, trebao imati osiguran jedan besplatan obrok. Dakle, neovisno o tome plaća li i sada učenik školsku kuhinju, u kojem iznosu, punom ili subvencioniranom, ili pak pohađa školu koja uopće nema školsku kuhinju, trebao bi dobiti jedan besplatan obrok dnevno. Naime, prema nedavnoj najavi Vlade država će jedinicama lokalne samouprave i uprave uplatiti 10 kuna po učeniku – čime zapravo uplaćuje trošak namirnica od kojih se pritom učeniku treba osigurati obrok.

Takav model čijom primjenom se želi spriječiti da u Hrvatskoj ijedno dijete za trajanja nastave bude gladno bit će na snazi sve dok škole u Hrvatskoj ne prijeđu na cjelodnevnu nastavu kojom bi se svakom učeniku trebala garantirati i prilika za topli obrok.

Večernji TV: Trebaju li roditelji i učenici strahovati od štrajka u školama?

Naime baš kao što je nedavno obznanjen iznos od milijardu i 280 milijuna kuna za gradnju, dogradnju i opremanje 259 vrtića diljem zemlje, tako se očekuje i lista škola koje će se ili graditi ili nadograđivati i proširivati pri čemu je temeljni cilj osigurati da svi učenici nastavu prate samo u jednoj smjeni. Kad se završi s gradnjom na obrazovnim ustanovama uvela bi se cjelodnevna nastava u našim školama što jasno podrazumijeva da tada u sustavu ne bi trebalo biti nijedne školske ustanove koja ne bi mogla osigurati ne bilo kakav, već isključivo topli obrok koji bi za učenike bio besplatan.

– Onog trenutka kada se prijeđe na cjelodnevnu nastavu, sve će škole imati kuhinju i u svima će se moći pripremati topli obrok. U tom slučaju iz centralnih sredstava spuštat će se financije da bi škole mogle kupovati namirnice i djeci poslužiti tople obroke – kazao je Radovan Fuchs, ministar obrazovanja. Do tada, a u svjetlu najave besplatnog obroka za sljedeće polugodište, dakle ne nužno toplog, potrebno je izmijeniti Zakon o odgoju i obrazovanju kako bi se sredstva od deset kuna po učeniku mogla namjenski trošiti iz proračuna.

– Nitko nikome ne brani da na ovaj iznos koji će jedinice lokalne samouprave, odnosno škole, dobiti iz centralne kase nadoda još novca iz lokalnih proračuna, ako misli da treba, jer to jedinice lokalne samouprave u konačnici čine i sada. Glavna je ideja da svakom djetetu bude zagarantiran barem jedan kvalitetan obrok na dan. Naravno da će se u onim školama koje nemaju kuhinju i kamo nije moguće organizirati dopremu tople hrane u dogovoru s nutricionistima osigurati i paziti da to što djeca dobivaju bude itekako kvalitetno i nutricionistički ispravno, iako neće baš u svim školama to nužno biti kuhani obrok. Vjerujem da ne bi trebalo biti prevelikih problema s načinom na koji će se to organizirati jer to škole rade i sada. Škole itekako znaju kako to trebaju raditi – kazao je ministar Radovan Fuchs.