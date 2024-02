Butković otkrio dobre vijesti za građane. O prosvjedu kaže: Čuli smo salve uvreda, a svi oni su s Milanovićem vodili državu

Ministar mora, prometa i infrastrukture i potpredsjednik Vlade Oleg Butković otkrio je kako cijene struje i plina neće rasti u narednom razdoblju. Osim toga, Butković je za RTL Danas komentirao i prosvjed održan danas na Markovom trgu, smatrajući kako je on legitiman, no dodajući kako se nije moglo čuti ''nijedno rješenje kako voditi Hrvatsku''.

- Mjere koje sada dolaze, o njima odlučujemo za koji dan. One će ostati kad govorimo o struji i plinu, tako da hrvatski građani neće plaćati ni veću cijenu struje i plina. Na takve stvari smo koncentrirani. Ove uvrede, ove salve laži koje smo mi danas čuli i slušamo ih posljednje vrijeme u Hrvatskom saboru i na sceni - na to smo se naučili. Toga se ne bojimo i vjerujemo da ćemo to pobijediti - poručio je.

- Čuli smo salve uvreda, prijetnji vladajućoj strukturi, predsjedniku Vlade. A svi ti ljudi su do 2016. godine vodili Hrvatsku zajedno s predsjednikom Milanovićem i postavlja se jedno logično pitanje. Da li su Hrvati živjeli bolje tada, 2016. godine ili danas? Da li je hrvatski BDP bio veći onda ili danas? Da li je minimalna i prosječna plaća bila veća 2016. ili danas? Ti ljudi su pokazali kako i na koji način mogu voditi Hrvatsku - poručio je.

- To su činjenice i ne može ih prekriti galama niti mržnja. Mi ćemo se s tim ljudima koji vode oporbu, ovaj dio oporbe je radikalna ljevica, sučeliti s faktima i argumentima i to vrlo brzo budući da će se izbori održati u zakonskom roku - dodao je.

- Što se tiče Možemo, možemo razgovarati o toj stranci i vođenju Grada Zagreba, gdje je danas najveći prirez. Neću govoriti o smeću, mogu govoriti o prometu. Vi danas u Zagrebu od točke A do točke B, to svi građani Grada Zagreba znaju, putujete gdje ste putovali 7-8 minuta, danas putujete 15 minuta. Znači, ti ljudi su pokazali na operativnoj razini kako tamo gdje su na vlasti, kako mogu voditi Hrvatsku. Gledajte, ovaj današnji skup nije tragičan za one ljude koji su na njega došli, nego je tragičan za one ljude koji su organizirali i koji su govorili na tom skupu - dodao je, no poručio kako se s potencijalno ujedinjenom ljevicom ''ne opterećuju''.

Upitan je li mu žao što je Ivan Turudić izabran za glavnog državnog odvjetnika s obzirom na to da je većina danas okupljenih građana poručila da je to kap koja im je prelila čašu, Butković je ponovio da je Turudić izabran na zakonit i transparentan način.

- Usprkos koroni, krizi i ratu u Ukrajini i svemu onome što smo prošli zajedno, što nije uzrokovano unutarnjim prilikama nego vanjskim, mi smo danas najbrže rastuće gospodarstvo u Europskoj uniji. Ostvarili smo strateške ciljeve. Ušli smo u eurozonu, u Schengen. Sagradili smo Pelješki most, dolaze Rafale - poručio je.