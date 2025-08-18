Zelenski: 'Spremni smo na diplomatski način riješiti rat', Trump: 'Bit će puno pomoći s naše strane'

Donald Trump i Volodimir Zelenski danas će održati sastanak u Bijeloj kući

Trump će se također sastati s europskim liderima koji stižu u Washington

19:45 - Donald Trump kaže da u Ukrajini ne treba biti prekida vatre. mirovni sporazum može se postići dok su Ukrajina i Rusija u ratu, kaže. "Ne mislim da vam je potreban prekid vatre. Znate, ako pogledate šest sporazuma koje sam ove godine dogovorio, svi su bili u ratu, nisam sklopio nikakva primirija. Znam da bi ga možda bilo dobro imati, ali također mogu strateški razumjeti zašto ga jedna ili druga zemlja ne bi htjela", kaže Trump.

Kaže da mu se sviđa "koncept prekida vatre" jer bi ljudi prestali biti ubijani, ali "možemo postići dogovor gdje radimo na mirovnom sporazumu dok se oni bore".

19:38 - Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Ukrajina spremna pronaći „diplomatski način“ za okončanje ruskog rata, ponovno naglašavajući da Kijev želi trilateralni sastanak s Moskvom i Washingtonom. Na pitanje je li Ukrajina spremna „preispitati karte“ u mirovnom sporazumu ili „nastaviti slati ukrajinske trupe u smrt još nekoliko godina“, Zelenski nije izravno odgovorio, ali je pohvalio napore Trumpove administracije da zaustavi rat.

Zelenski je rekao da Ukrajina mora živjeti sa svakodnevnim ruskim napadima, ukazujući na smrtonosni noćni napad Rusije na Harkiv. „Moramo zaustaviti ovaj rat, zaustaviti Rusiju. I trebamo podršku (od naših) američkih i europskih partnera“, rekao je.

„Podržali smo ideju Sjedinjenih Država – osobno predsjednika Trumpa – da zaustave ovaj rat, da pronađu diplomatski način da se ovaj rat završi“, dodao je. Zelenski je rekao da je spreman za trilateralni summit između sebe, Trumpa i ruskog predsjednika Vladimira Putina. Trump je izrazio interes za održavanje trilateralnog summita ubrzo nakon razgovora u ponedjeljak, dok je Putin izbjegavao odgovore.

19:33 - Donalda Trumpa novinari pitaju razumije li koji su "korijenski uzroci" rata. Pitanje se odnosi na frazu koju je Vladimir Putin upotrijebio kako bi pokušao opravdati svoju potpunu invaziju na Ukrajinu i ponovljene napade na civilne centre.

"Rat će završiti. Ovaj gospodin želi da završi, Vladimir Putin želi da završi, mislim da je cijeli svijet umoran od toga i mi ćemo ga završiti", kaže Trump. "Završio sam šest ratova", tvrdi. "I mislio sam da će ovo možda biti najlakši, a nije najlakši, težak je, ima puno razloga za to i o tome će se pričati dugo vremena. Uvjeren sam da ćemo to riješiti.", dodao je.

19:28 - Donald Trump je rekao da će postojati neka vrsta sigurnosnih jamstava za Ukrajinu. "Bit će puno pomoći kada je u pitanju sigurnost. Bit će puno pomoći. Bit će dobro. Oni su prva linija obrane jer su tamo, ali mi ćemo im također pomoći. Bit ćemo uključeni kada dođe vrijeme.", rekao je Trump no nije rekao hoće li to uključivati američke trupe.

19:24 - Sjedeći pored Donalda Trumpa u Ovalnom uredu, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio je američkom predsjedniku na njegovim "osobnim naporima" u zaustavljanju ruskog rata u Ukrajini.

Zelenski je uručio Donaldu Trumpu pismo prve dame Ukrajine Melaniji Trump. - Moja supruga, prva dama Ukrajine, dala je pismo. Nije za vas – za vašu suprugu - rekao je, izazvavši smijeh u sobi.

19:15 - Donald Trump dočekao je Zelenskog u Bijeloj kući. Dolazak ukrajinskog predsjednika uslijedio je nakon dolaska europskih i NATO čelnika. On će razgovarati s Donaldom Trumpom i J. D. Vanceom u Ovalnom uredu.

Dok je predsjednik Donald Trump dočekivao ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Zapadnom krilu, novinar ga je pitao koja je njegova poruka Ukrajincima. „Volimo ih“, rekao je Trump prije nego što je ušao u zgradu sa svojim gostom. Zelenski je u Bijelu kuću došao formalnije odjeven nego posljednji put, no opet bez odjela i kravate.

18:55 - Svi europski čelnici stigli su u Bijelu kuću na sastanak s Donaldom Trumpom.

Foto: Reuters

18:25 - Europski čelnici počeli su pristizati u Bijelu kuću. Prvi je stigao glavni tajnik NATO-a Mark Rutte. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen također je stigla u Bijelu kuću. Treći je stigao britanski premijer Keir Starmer.

18:16 - Kako se sastanak približava, podsjetimo na dvije ključne poruke koje je američki predsjednik Donald Trump uputio Volodimiru Zelenskom jutros – koje se tumače kao uvjeti uoči njihova susreta. Američki predsjednik izjavio je da bi Zelenski "mogao gotovo odmah završiti rat s Rusijom, ako to želi". Uz to, naglasio je da je pitanje Krima zatvoreno – njegov povratak Ukrajini, prema Trumpu, nije opcija – te se odlučno usprotivio ukrajinskom članstvu u NATO-u.

Trump je ove poruke, kao i mnogo puta dosad, prenio putem društvenih mreža, što mnogi tumače kao pokušaj stvaranja pritiska na ukrajinskog predsjednika neposredno prije njihovog susreta, piše SkyNews. Njihov posljednji susret u Washingtonu bio je napet i rezultirao je zahladnjenjem odnosa. Govoreći ranije danas, Trump je ponovio da je izbor na Zelenskom – može završiti rat "ako to želi", ili ga nastaviti. Dodao je i da je "Krim izgubljen" te da "NE DOLAZI U OBZIR ulazak Ukrajine u NATO". Ove izjave mogle bi značajno utjecati na ton današnjeg sastanka i ukazuju na smjer američke politike, osobito s obzirom na spekulacije da je Trump na nedavnom summitu na Aljasci bio pod utjecajem ruskog predsjednika Vladimira Putina.

18:13- Bijela kuća potvrdila je kako će u Ovalnom uredu, tijekom današnjeg susreta Donalda Trumpa i Volodimira Zelenskog, uz američkog predsjednika biti prisutno pet visokih američkih dužnosnika, prenosi BBC:

Riječ je o potpredsjedniku JD-u Vanceu, državnom tajniku Marcu Rubiju, predstojnici Ureda Bijele kuće Susie Wiles, te posebnim izaslanicima Steveu Witkoffu i Keithu Kelloggu.

S ukrajinskim predsjednikom Zelenskim bit će njegov glavni šef ureda Andrij Jermak te Rustem Umerov, bivši ministar obrane, a sadašnji predsjednik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu.

17:45 - Bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog održat će se danas u 13:15 po lokalnom vremenu (19:15 po po srednjoeuropskom vremenu) u Bijeloj kući, objavila je Bijela kuća u nedjelju. Također, u 15:00 sati po mjesnom vremenu, ili 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, Trump će sudjelovati na multilateralnom sastanku s europskim liderima koji također dolaze u Washington.

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je uoči sastanka s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem i europskim čelnicima rekao da je riječ o „velikom danu” i „velikoj časti” za Sjedinjene Države. Nakon prošlog susreta Zelenskija i Trumpa u SAD-u, napetog u kontrastu s dočekom koji je na Aljasci dobio ruski predsjednik Vladimir Putin, ukrajinski čelnik u Washington stiže 'pojačan' europskim čelnicima.

U američku prijestolnicu stigli su i francuski predsjednik Emmanuel Macron, talijanska premijerka Giorgia Meloni, njemački kancelar Friedrich Merz, finski predsjednik Alexander Stubb, britanski premijer Keir Starmer te predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i glavni tajnik NATO-a Mark Rutte.

„Velik dan u Bijeloj kući. Nismo nikad imali toliko europskih čelnika ovdje odjednom. Velika čast za Ameriku!,”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Republikanac će se prvo susresti sa Zelenskijem, a potom s europskim čelnicima. Na sastancima će biti i američki potpredsjednik J.D. Vance koji je prvi kritizirao ukrajinskog čelnika tijekom njegovog prošlog boravka u Bijeloj kući u veljači.

Ukrajinski čelnik je uoči susreta u Washington u ponedjeljak naglasio potrebu dobivanja sigurnosnih garancija. Kijev naglašava da je ranije bio primoran predati Krim i dio istoka zemlje, a da to nije zaustavilo novi ruski napad, a Ukrajina je već dobila sigurnosne garancije kad je predala nuklearni arsenal 1994. godine, zbog čega ne želi pristati na dogovor kojim mir opet neće biti trajan.

„Nadam se da ćemo imati vremena razgovarati o arhitekturi sigurnosnih garancija. To je doista najvažnije”, rekao je Zelenskij tijekom susreta s američkim izaslanikom Keithom Kelloggom. Nakon tog sastanka najavio je da je Kijev spreman na produktivnim naporima kako bi se doista postigao mir u Ukrajini.

„Rusija se može primorati na mir samo kroz snagu, a predsjednik Trump ima tu snagu”, napisao je na platformi X. Fox news prenosi da je Zelenskij ponovio kako je nemoguće da Ukrajina prepusti svoj teritorij Rusiji.