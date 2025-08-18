Trump, Putin i Zelenski mogli bi se sastati već ovaj tjedan? Spominje se nekoliko lokacija u Europi

Američki kolege zamolili su europske diplomate da budu spremni za trilateralni sastanak između Donalda Trumpa, Volodimira Zelenskog i Vladimira Putina kasnije ovog tjedna, ovisno o tome kako će današnji sastanak u SAD-u proći, doznaje Sky News. Ako ne dođe do posljednjih promjena, saveznici iz SAD-a i EU-a složili su se da bi se sastanak trebao održati u Europi.

Tijekom sastanka "Koalicije voljnih" tijekom vikenda, Giorgia Meloni predložila je Rim kao lokaciju, dok je Emmanuel Macron predložio Ženevu. Zelenski i Trump navodno preferiraju Rim, posebice Vatikan, ali Putin preferira Ženevu. Ministarstva vanjskih poslova Italije i Švicarske inzistiraju da su spremna ugostiti razgovore, dok europski diplomati također razmatraju druge lokacije, uključujući Budimpeštu i Helsinki.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je po dolasku u Washington da se nada da će "zajednička snaga" Ukrajine s američkim i europskim kolegama prisiliti Rusiju na mir. "Zahvalan sam predsjedniku Sjedinjenih Država na pozivu. Svi podjednako želimo brzo i pouzdano završiti ovaj rat", rekao je Zelenski u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram nakon dolaska u Washington kasno u nedjelju. "I nadam se da će naša zajednička snaga s Amerikom i našim europskim prijateljima prisiliti Rusiju na pravi mir", poručio je.

Bilateralni sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim održat će se u ponedjeljak u 13,15 sati sati po mjesnom vremenu (17,15 sati po GMT-u) u Bijeloj kući, priopćila je Bijela kuća u nedjelju u izjavi za medije. Trump će sudjelovati na multilateralnom sastanku s europskim čelnicima koji također dolaze u Washington u 15 sati po lokalnom vremenu.

Trump je u nedjelju na svojoj platformi Truth Social pozvao ukrajinskog predsjednika da postigne dogovor o okončanju troipolgodišnjeg sukoba s Rusijom. "Predsjednik Ukrajine Zelenski može gotovo odmah prekinuti rat s Rusijom, ako to želi, ili može nastaviti boriti se. Nema povratka Krima koji je dao Obama... i NEMA ULASKA UKRAJINE U NATO. Neke se stvari nikad ne mijenjaju!!!“, napisao je Trump.

Posebni američki izaslanik Steve Witkoff izjavio je u nedjelju za CNN da su se Trump i njegov ruski kolega Vladimir Putin složili tijekom sastanka na Aljasci u petak o "snažnim sigurnosnim jamstvima" za Ukrajinu, dodajući da su ta jamstva "prekretnica". Rekao je i da je Rusija napravila teritorijalne "ustupke" u vezi s pet ukrajinskih regija, uoči sastanka Zelenskog i europskih čelnika u Bijeloj kući u ponedjeljak. "Rusi su napravili neke ustupke 'za stolom' (na Aljasci u petak) u vezi sa svih pet regija (istočne Ukrajine). Vodi se važna rasprava o Donjecku i što će se tamo dogoditi", izjavio je Witkoff.

Rusija se slaže da svaki budući mirovni sporazum o Ukrajini mora pružiti sigurnosna jamstva Kijevu, ali Moskvi su također potrebna vjerodostojna sigurnosna jamstva, rekao je Mihail Uljanov, ruski izaslanik pri međunarodnim organizacijama u Beču, rano u ponedjeljak. "Mnogi čelnici država EU-a naglašavaju da bi budući mirovni sporazum trebao pružiti pouzdana sigurnosna jamstva ili garancije za Ukrajinu. Rusija se slaže s tim. Ali ima jednako pravo očekivati da će i Moskva dobiti učinkovita sigurnosna jamstva“, izjavio je Uljanov na platformi X.