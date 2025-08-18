Naši Portali
SASTANAK U BIJELOJ KUĆI

Najteži zadatak za Volodimira Zelenskog: Ni uz svu EU svitu neće uspjeti sačuvati Donbas?

FILE PHOTO: Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: BRIAN SNYDER/REUTERS
1/3
VL
Autor
Deutsche Welle
18.08.2025.
u 16:22

Skandal poput onoga tijekom prvog službenog posjeta Zelenskog Trumpu krajem veljače treba se u ovoj vrlo osjetljivoj fazi pregovora o sudbini Ukrajine pod svaku cijenu izbjeći

Budilica saveznog kancelara Friedricha Merza zvonila je vrlo rano ovog ponedjeljka na njegovom godišnjem odmoru na bavarskom jezeru Tegernseeu: polijetanje vladinog aviona iz Münchena bilo je u ranu zoru. Prvi sastanak u Washingtonu zakazan je točno u podne, po lokalnom vremenu. Tada će američki predsjednik Donald Trump razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim o mogućim ustupcima ruskom agresoru. Nakon toga predviđeni su razgovori u širem krugu. Prisustvovat će francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Keir Starmer, talijanska premijerka Giorgia Meloni, finski predsjednik Alexander Stubb, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte i, naravno, kancelar Merz.

Europljani kao zaštitari?

Meloni, Stubb i Rutte navodno imaju posebno dobar odnos s američkim predsjednikom Trumpom. Oni su tu kako bi ublažili eventualne verbalne napade Trumpa na ukrajinskog predsjednika, tvrde diplomatski izvori. Skandal poput onoga tijekom prvog službenog posjeta Zelenskog Trumpu krajem veljače treba se u ovoj vrlo osjetljivoj fazi pregovora o sudbini Ukrajine pod svaku cijenu izbjeći. U veljači je Trump ukrajinskog gosta pred uključenim kamerama u Ovalnom uredu izgrdio kao nezahvalnog.

Nakon toga je Zelenski ogorčen otputovao. No, američki predsjednik Donald Trump vrlo dobro zna da opstanak Ukrajine u velikoj mjeri ovisi o američkoj podršci, i vojnoj i političkoj. U njegovim očima Zelenski je prije svega molitelj, a ne ravnopravan pregovarački partner za neki "deal”, piše Deutsche Welle.

Summit u Washingtonu svojevrsni je nastavak summita na Aljasci od petka. Tamo je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu uspjelo uvjeriti Trumpa da odustane od zahtjeva za trenutnim prekidom vatre u Ukrajini. Putin je osim toga trijumfirao, slažu se njemački promatrači, i nesmetano je američkom predsjedniku izložio svoje nepromijenjene zahtjeve: pripajanje ukrajinskih područja, razoružanje Ukrajine i ukidanje sankcija.

Sada se, prema mišljenju europskih saveznika, radi o tome da se Trumpu sugerira kako je njegov pregovarački pristup ispravan te da ga se uvjeri da od Rusije traži veće ustupke. Njemački glasnogovornik vlade Stefan Kornelius izjavio je u Berlinu prije polaska u Washington da će kancelar Merz "naglasiti njemački interes za brzo sklapanje mira u Ukrajini”.

Ukrajina ostaje bez Donbasa?

Prema pisanju lista New York Times, Putin i Trump su se na Aljasci dogovorili da napadnuta Ukrajina mora Rusiji predati regije Doneck i Luhansk u potpunosti – uključujući i ona područja koja trenutno nisu pod ruskom vojnom okupacijom. Ukrajinski predsjednik je takvu teritorijalnu predaju uvijek odlučno odbacivao. Još jednom to jasno dati do znanja Donaldu Trumpu bit će, čini se, najteži zadatak za Volodimira Zelenskog.

Europljani se zalažu za prekid vatre duž postojeće linije fronte. Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je još prije nekoliko dana da će Ukrajina vjerojatno morati prihvatiti de facto aneksiju određenih područja, iako to de jure međunarodno neće biti priznato.

Dolazi li uskoro “trojni summit”?

Europski predstavnici ponovno su se u nedjelju putem videokonferencije s ukrajinskim predsjednikom obvezali na sigurnosna jamstva za Ukrajinu. S olakšanjem su primili na znanje da i SAD želi sudjelovati u davanju sigurnosnih jamstava, ako se postigne mirovni sporazum. Tako se barem u Berlinu, Bruxellesu, Londonu i Parizu tumače Trumpove izjave nakon summita na Aljasci. Ako sastanak u Washingtonu s Ukrajinom i Europljanima donese željeni rezultat, tada će američki predsjednik Donald Trump odmah organizirati “trojni summit” s Ukrajinom i Rusijom. Možda već ovog petka.

Putin je, prema navodima New York Timesa, Trumpu na Aljasci navodno najavio moguće sudjelovanje. Ali samo pod uvjetom da se Ukrajina prije toga odrekne teritorija. Putin inače Zelenskog stalno lažno prikazuje kao nacista i nelegitimnog predsjednika. Ne samo u Berlinu politički analitičari se stoga pitaju hoće li ga doista susresti ili će i dalje igrati na kartu odgađanja.

Susret Trumpa i Zelenskog, uz europsku pratnju, trebao bi biti završen već kasno u ponedjeljak po lokalnom vašingtonskom vremenu. Noćenje za kancelara Merza nije predviđeno – odmah se vraća na nastavak svog nemirnog odmora na Tegernseeu. Kancelar je zbog različitih pripremnih konferencija o Ukrajini već više puta morao prekidati odmor, a vjerojatno to neće biti posljednji prekid ako se u petak doista održi trojni summit o okončanju rata.

Ključne riječi
Friedrich Merz Volodimir Zelenski Donald Trump rat u Ukrajini

Komentara 4

Pogledaj Sve
Avatar Moloh
Moloh
16:58 18.08.2025.

Na slici je čovijek bez odjela i odjelo bez čovijeka.

MP
marinko.przolica
17:00 18.08.2025.

Potpuno promašen članak. Potpuno je netočno da bi Trump mogao bilo koga natjerati za predaju bilo kojeg dijela teritorija. Posebno ne zemlju koja se nalazi do EU. EU ima 550 milijuna stanovnika i drugo je najveće gospodarstvo na svijetu. S S koalicijom voljnih rusija u ukrajini nema šanse... Zato me čudi da uopće idu na razgovor s Trumpom. Donesu svoje odluke, nabiju Trumpa nogom u stražnjicu i riješe ukrajinu, palestinu, iran...

Avatar IvanR
IvanR
16:41 18.08.2025.

Gdje je prije Merz radio?

