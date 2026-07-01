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PLINOVOD POD ISTRAGOM

Njemački tužitelji podigli optužnicu protiv Ukrajinca za sabotažu Sjevernog toka

Russian laying vessel leaves port
Foto: JENS BUTTNER/DPA
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
01.07.2026.
u 19:16

Mjesecima se borio protiv izručenja Njemačkoj, a neko vrijeme je štrajkao glađu i tvrdio da je bio maltretiran.

Njemački savezni tužitelji podigli su optužnicu protiv Ukrajinca za sudjelovanje u planiranju sabotaže plinovoda Sjeverni tok kojim je nekoć bio transportiran ruski prirodni plin u Njemačku, potvrdili su u srijedu njegovi odvjetnici. Glavno njemačko tužiteljstvo u Karlsruheu nije odmah potvrdilo detalje optužnice.

Njemački mediji prenose da savezni tužitelji optužuju osumnjičenika, identificiranog samo kao Serhiy K. prema njemačkim zakonima o privatnosti, za ratne zločine, izazivanje eksplozije eksplozivima i uništavanje infrastrukture. Istražitelji vjeruju da je Serhiy K koordinirao operaciju u Baltičkom moru, prema ranijim izjavama tužitelja.

Vijeće državne sigurnosti pri Hanzeatskom višem regionalnom sudu u Hamburgu sada mora odlučiti hoće li prihvatiti optužbe i odrediti početak suđenja. Eksplozije blizu danskog otoka Bornholma u rujnu 2022. ozbiljno su oštetile oba plinovoda Sjevernog toka, uzrokujući potpuni prekid protoka plina. Sjeverni tok 1 je prije napada isporučivao ruski prirodni plin u Njemačku, dok Sjeverni tok 2 još nije bio u funkciji.

Mjesecima nakon ruske invazije na Ukrajinu, Moskva je više puta smanjila ili obustavljala isporuke kroz Sjeverni tok 1. Serhiy K. uhićen je u kolovozu 2025. dok je s obitelji bio na odmoru na talijanskoj jadranskoj obali na temelju europskog uhidbenog naloga. Mjesecima se borio protiv izručenja Njemačkoj, a neko vrijeme je štrajkao glađu i tvrdio da je bio maltretiran.
Ključne riječi
Ukrajina plinovod Njemačka

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