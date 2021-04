Uskoro isplate povrata poreza, loše vijesti za one s blokiranim računima

Izmjene zakona o porezu o dohodak posebno je pogodovalo mladima koji će u svibnju ostvariti puni ili djelomični povrat poreza. Povrat poreza može se isplatiti samo na redovne račune poreznih obveznika, tako da oni koji su blokirani neće moći povrat preusmjeriti na zaštićene račune.

Umanjenje poreza na dohodak donijelo je i puni povrat poreza za sve mlade do 25 godina te 50-postotni povrat za sve u dobi od 26 do 30 godina. Računi nekih mladih poreznih obveznika blokirani su, pa su se nadali kako bi im povrat poreza mogao stići putem isplatnice, biti isplaćen u Fini ili u poštanskom uredu, no to se neće dogoditi, prenosi Dnevnik.hr.

– Imajte sluha za ljude koji su na rubu života. Nezadovoljstvo, neimaština, rastave... Sve to u zadnje vrijeme zbog korone, gubitak posla doveo je do blokada, pomozite nam – kaže jedan od mladih.

Ipak, povrat poreza izvršit će se na negotovinski tekući ili žiroračun koji obveznici imaju otvoren u bankama, pojašnjavaju iz Porezne uprave, a u gotovini će se novac isplatiti jedino onima koji imaju otvoren račun u banci.

– S obzirom na to da se povrat poreza ne smatra primitkom koji bi bio izuzet od ovrhe u cijelosti, odnosno u određenom iznosu, Porezna uprava nije u mogućnosti povrat poreza isplatiti na poseban ('zaštićeni') račun sukladno članku 212. Ovršnog zakona, već se predmetna isplata može izvršiti samo na redovne račune poreznog obveznika – pojašnjavaju iz Porezne.

U povrat poreza uključen je i prirez jer je on utvrđen ukupnim godišnjim dohotkom, a bit će isplaćen poreznim obveznicima najkasnije do kraja svibnja.

VIDEO: Split je idealan grad za umirovljenike, prema poznatom američkom magazinu.