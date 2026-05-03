Započeli su izvidi i u Hrvatskom olimpijskom odboru?

Nakon niza afera u sportskim savezima, pod povećalom istražitelja našao se i Hrvatski olimpijski odbor, doznaje Dnevnik.hr. Provjerava se financijsko poslovanje i način trošenja novca, osobito u organizaciji događaja. Iz HOO-a ističu da su traženu dokumentaciju USKOK-u dostavili još prije mjesec i pol, tijekom nadzora Hrvatski skijaški savez, te da novih informacija nemaju. Također tvrde kako je dosadašnjom kontrolom utvrđeno da su sredstva dodijeljena Skijaškom savezu trošena namjenski.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je da pristiže velik broj kaznenih prijava, i anonimnih i potpisanih, vezanih uz sumnje na nezakonitosti, ne samo u sportu nego i u lokalnoj upravi. “Jako je porastao broj kaznenih prijava i neke od njih su kvalitetne; nisu one prijave koje pišu skribomani bez ijednog dokaza, radi se u nekim slučajevima o vrlo utemeljenim kaznenim prijavama,” kazao je Turudić.

Istrage su se intenzivirale nakon slučaja glasnogovornika Skijaškog saveza Nenad Eror, kod kojeg je pronađena veća količina novca i popis imena. Prema sumnjama istražitelja, ključne odluke u savezu prolazile su kroz Vedran Pavlek, koji je nakon višednevne nedostupnosti uhićen u Kazahstanu. Neslužbeno se spominje nestanak čak 30 milijuna eura, a nepravilnosti su uočene i u drugim sportskim savezima.