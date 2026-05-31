IZDANO UPOZORENJE STUDENTIMA

Otkrivena legionela na fakultetu u Zagrebu, stručnjak: 'Može se zaraziti aerosolom tijekom tuširanja'

Foto: Pixabay/ilustracija
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
31.05.2026.
u 00:06

Legionela može uzrokovati blaže i teže zdravstvene tegobe.

Preliminarni nalazi Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazali su prisutnost legionele u dijelu sustava tople vode na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, izvijestio je DNEVNIK.hr. Nakon zaprimanja rezultata odmah su provedene zaštitne mjere. S fakulteta su uputili preporuku da se do daljnjega ne koriste tuševi unutar zgrade te da se voda iz slavina ne upotrebljava za piće. 

U međuvremenu su provedeni ispiranje i pasterizacija vodovodnog sustava, a pokrenute su i dodatne tehničke te sanacijske aktivnosti. Iz HZJZ-a navode kako će, bude li potrebno nakon završetka analiza, biti donesene dodatne mjere u skladu s razinom kontaminacije i procjenom rizika. Trenutačno nema pokazatelja koji bi zahtijevali nove intervencije prije objave konačnih rezultata.

Način prijenosa bakterije pojasnio je epidemiolog Miroslav Venus. "Prilikom tuširanja naprimjer, tzv. aerosolom, znači udisanjem malih čestica vode. Temperatura hladne vode mora biti ispod 20 stupnjeva, a tople iznade 55, onda je to jamstvo da se nećete zaraziti ako i postoji legionela."

Legionela može uzrokovati blaže i teže zdravstvene tegobe. "Puntijačka groznica slična gripi, legionarska bolest koja ima dominatan simptom upale pluća", dodaje Venus. Ovo nije prvi slučaj pojave legionele u zagrebačkim javnim ustanovama. Bakterija je ranije zabilježena u dječjem vrtiću, na FER-u, u domu za starije osobe, na bazenima te u pojedinim bolnicama.
Ključne riječi
legionella Zagreb Ekonomski fakultet HZJZ

