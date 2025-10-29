Uselio u novi stan i otkrio stravu u kuhinji: Pogledajte kako je stanodavka 'riješila' taj problem

Nakon useljenja u novi stan, jedan je stanar otvorio kuhinjske ormariće kako bi posložio svoje stvari, no ono što je tamo pronašao zgrozilo je internet. U viralnoj objavi na Redditu stanar je objasnio da se u novi stan uselio 1. listopada, a tek nakon što je raspakirao oko 90 posto svojih stvari i sastavio novi namještaj, došao je do jezivog otkrića. "Htio sam ukrasiti kuhinju i staviti neke stvari u ormariće. Kad sam zavirio gore, vidio sam da su prekriveni mrtvim žoharima. Pretpostavljam da je prethodni stanar imao problem sa žoharima… i s miševima!", napisao je autor objave.

"Pogledao sam ispod ormarića i na podu pronašao rupu punu mrtvih žohara i mišjeg izmeta. Poslao sam e-mail stanodavki i priložio slike. Rekla je da će doći osoblje za održavanje i riješiti problem. No zapravo to nisu učinili". Stanodavka je doista poslala osoblje da "riješi" problem, ali način na koji su to učinili korisnici Reddita nazvali su "neprihvatljivim" i "odvratnim". "Samo su prebojili mrtve žohare i zalijepili komad drveta preko rupe u kojoj je mišji izmet. Sumnjam da su uopće išta očistili", napisao je stanar. "Želim joj ponovno poslati e-mail i požaliti se, ali što da kažem? Koliko god bilo odvratno, smiješno je koliko su to loše napravili. Za 1700 dolara mjesečno očekujem da dobijem čist stan. Drago mi je što su riješili problem sa žoharima i miševima prije mog useljenja, ali trebali su to i očistiti".

Korisnici Reddita izrazili su bijes i gađenje zbog stanja stana i ponašanja stanodavke. Jedan je pozvao da se otkrije ime stambenog kompleksa "kako bi ga svi mogli izbjegavati kao kugu", dok su drugi predložili zahtjev da se problem riješi do određenog roka i da stanodavka osobno dođe vidjeti situaciju, ističući da bi se moglo raditi i o zdravstvenom riziku. Jedan je korisnik sarkastično komentirao da su se "soboslikari dobro nasmijali na ovo dok su pušili tijekom pauze", dok su drugi pisali da im je to "najgora noćna mora". "Nema šanse da bih to tolerirao — zato se stan treba pregledati od vrha do dna prije potpisivanja ugovora", upozorio je jedan korisnik. Drugi su pak bili ogorčeni cijenom najma: "Nevjerojatno da imaju obraza naplaćivati 1700 dolara za ovo".

Žohari su česta pojava u cijelom svijetu i mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama koje žive u zaraženim domovima. Obično ulaze u zatvorene prostore kroz male rupe i pukotine u zgradi ili kroz otvore oko vrata i prozora. Mogu se i sakriti u torbama, ruksacima, kovčezima i drugim spremnicima te tako slučajno biti uneseni u dom. Ako sumnjate da imate infestaciju, potrebno je obavijestiti službu za suzbijanje štetnika, a kako biste spriječili pojavu žohara, održavajte štednjak, radne plohe i podove čistima od masnoće i hrane, popravite curenje cijevi, zatvorite pukotine i rupe oko vrata, prozora i drugih dijelova doma te pazite na znakove prisutnosti žohara, piše Newsweek.