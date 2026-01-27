Ursula von der Leyen: Povijesni sporazum EU-a i Indije pokazuje da je drugačiji put moguć

Sklapanjem povijesnih sporazuma u području trgovine i sigurnosti EU i Indija pokazuju drugačiji put naprijed u današnjem turbulentnom svijetu, piše Ursula von der Leyen, predsjednica Europske komisije. Kada povjesničari budu spominjali 2025., pamtit će je kao godinu u kojoj pukotine u globalnom poretku više nije bilo moguće ne vidjeti. Carine, ograničenja izvoza, gospodarske ovisnosti postali su instrumenti pritiska, a u nekim slučajevima i oružje. Ti trendovi nisu počeli tek lani; globalne trgovinske prepreke već su se utrostručile godinu prije. Međutim, 2025. je bila godina kad su takve prakse prestale biti marginalna pojava i postale pravilo, a fragmentacija nije više rizik nego činjenica. Naslovnice novina i vijesti govore o sukobima i protekcionizmu: zemlje se zatvaraju u sebe, stvaraju nove prepreke i zloupotrebljavaju međuovisnost. To je naša realnost, jasna promjena u svijetu koji nas okružuje. No to nije cijela priča i nije europska priča. 2026. će biti zapamćena kao godina u kojoj je Europa odgovorila na izazov tog novog svijeta i dokazala da je moguć drugi put. Od energetike do sigurnosti, jačamo svoju stratešku neovisnost. Ne povlačenjem iza carinskih zidova ni rezanjem veza sa svijetom. Europa je predvodnica na drugom putu – otpornosti kod kuće i otvorenosti prema inozemstvu. Snaga se danas ne gradi izoliranjem, nego diversificiranjem.

Europa na tom putu nije sama. Od Kanade do Indije, od Latinske Amerike do jugoistočne Azije, zemlje traže model kojim bi istovremeno sačuvale otvorenost i smanjile ovisnost. Europa je u središtu tih napora, ne kao promatrač, već kao predvodnik. Prije samo deset dana bila sam u Paragvaju kako bih potpisala sporazum između EU-a i Mercosura, kojim je ujedinjeno tržište od više od 700 milijuna ljudi, a Europa i Latinska Amerika bolje povezane u vremenu globalnog preustroja. Danas sam u New Delhiju kako bih sklopila dosad najveći trgovinski sporazum između Europske unije i Indije. Sporazum između EU-a i Indije donijet će neposredne koristi europskim poduzećima i građanima. Vrijednost godišnje trgovine robom i uslugama između EU-a i Indije već sada premašuje 180 milijardi EUR i podupire gotovo 800 000 radnih mjesta u Europi. Na temelju tog sporazuma carine će se ukinuti ili smanjiti za 90 % trgovine. Europski izvoznici uštedjet će do 4 milijarde EUR godišnje na carinama, a očekuje se da će se izvoz iz EU-a s vremenom više nego udvostručiti.

Svrha ovog sporazuma nije samo smanjivanje rizika u turbulentnim vremenima, nego i iskorištavanje povijesne šanse. Riječ je o ulaganju u dugoročno partnerstvo dviju ključnih sila 21. stoljeća. Indija je najmnogoljudnija zemlja na svijetu i najbrže rastuće veliko gospodarstvo. Bilježi rast od više od 6 % godišnje i ima potencijal da vodi globalni rast desetljećima. Osim što trgujemo više, ovim ulažemo u međusobnu budućnost. Ovaj sporazum sadržava najpovoljnije uvjete koje je Indija ikad ponudila bilo kojem partneru. Europska poduzeća uživat će uvjete koje globalni konkurenti nemaju te će s vodeće startne pozicije moći sudjelovati u oblikovanju tog rasta i imati koristi od njega zajedno s indijskim partnerima. Indija će dobiti vjerodostojnog i pouzdanog partnera koji će ulagati u njezin globalni rast. Koristi će imati i europski poljoprivrednici. Europa danas izvozi deset puta više poljoprivredno-prehrambenih proizvoda u Kinu nego u Indiju. Ovaj će dogovor pomoći smanjiti tu razliku. Indijske carine na vino smanjit će se sa sadašnjih 150 % na tek 20 %. Carine na maslinovo ulje smanjit će se s 40 % na nulu. Europskim poljoprivrednicima otvorit će se nove mogućnosti na velikom i sve bogatijem potrošačkom tržištu. Istodobno, slabe točke Europe u potpunosti su zaštićene. Nema smanjenja carina na govedinu, perad i šećer, a svi zdravstveni, sigurnosni i okolišni standardi EU-a i dalje se primjenjuju na uvoz iz Indije.

Trgovinski sporazumi često izgledaju kao tek tehnički dokumenti. No njihov je učinak jednostavan: u vremenima kada svijet izgleda nesiguran, trgovinski sporazumi stvaraju sigurnost. Ta je sigurnost važna. Važna je proizvođaču vina u Istri kad odlučuje o širenju svojih vinograda, kao što je važna i tech poduzetniku u Osijeku koji razmišlja o zapošljavanju novih radnika radi rasta izvoza na daleko tržište. Ovaj sporazum nije samo ekonomski. Europa je odgovorna za svoju obranu, baš kao što smo odgovorni za svoje blagostanje. No u području sigurnosti, kao i u području trgovine, znamo da je diversifikacija važna. Danas potpisujemo prvo partnerstvo EU-a i Indije u području sigurnosti i obrane ikad. To je još jedan znak koliko se svijet promijenio i kako nove okolnosti mogu stvoriti nove veze. Jačamo veze između naših obrambenih industrija i naših oružanih snaga, uključujući zajedničke pomorske vježbe radi borbe protiv piratstva i zaštite ključnih morskih putova.

U svijetu koji je sve nestabilniji, Europa i Indija pokazuju da je moguć drugi put – suradnja, a ne sukob. Ovo nije vrijeme za nostalgiju u politici. Svijet se neće vratiti na staro. Stajanje na mjestu neće ponovno uspostaviti stabilnost; dapače, upravo će osigurati propadanje. Odgovor Europe je približavanje pouzdanim partnerima, diversifikacija, suradnja i snaga – bez iluzija i bez straha.