Upucana četverogodišnja nećakinja Georgea Floyda, otac tvrdi da je riječ o ciljanom napadu

Četverogodišnja nećakinja Georgea Floyda, Arianna Delane, upucana je tijekom noći dok je spavala, a njezin otac tvrdi da je riječ o ciljanom napadu.

Napadač je krenuo pucati na Novu godinu, oko 3 sata. U to su vrijeme u stanu u Texasu bili Arianna, još jedno dijete te četiri odrasle osobe. Preživjela je napad i oporavlja se nakon hitne operacije kojoj je podvrgnuta.

- Moja kći je skočila i rekla: "Tata, pogođena sam" i bio sam šokiran dok nisam vidio krv i shvatio da je moja četverogodišnja kćer stvarno pogođena - rekao je otac Derrick Delane te dodao kako je djevojčica u vrijeme napada spavala, piše Independent.

This is 4-year-old Arianna. She was front and center at the marches and rallies in her Uncle George Floyd’s case.



On Saturday around 3 a.m., her father tells me she was asleep in her bed when someone fired several shots at their apartment. Arianna was hit in her torso. pic.twitter.com/Cpo1oFwase