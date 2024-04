Upozorenja diljem zemlje: Moguće nevrijeme i olujni udari, posebno opasno vrijeme najavljeno za jednu regiju

Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a prognozirala je kakvo nas očekuje za Uskrsni ponedjeljak, ali i narednih dana. Dana 1. travnja bit će, kaže Mikuš Jurković za HRT, jaka južina i iznadprosječna toplina, ali ponegdje i vrlo izraženi pljuskovi s grmljavinom. Promjenjivo i u svježiji utorak pa stabilnije.

Na Uskrsni ponedjeljak u Slavoniji, Baranji i Srijemu kiša tek navečer, lokalno i intenzivna uz grmljavinu i pojačan vjetar, dok će veći dio dana biti djelomice sunčano. Povremeno će puhati umjeren, u gorju popodne i jak južni i jugozapadni vjetar, a temperatura znatno iznad prosjeka, i do 30 °C.

I u središnjoj Hrvatskoj neuobičajeno toplo, ujutro između 11 i 15 °C, popodne i do 28 °C uz većinom umjeren jugozapadnjak. No sa zapada će dolaziti sve više oblaka, kasno popodne i navečer kiša, lokalno moguće i jače izraženi pljuskovi uz grmljavinu te prolazno olujan vjetar. Vjetrovito i na zapadu Hrvatske - u gorju uz olujne udare jugozapadnjaka, a na sjevernom Jadranu juga, koje će popodne okretati na sjeverozapadnjak. Ovdje će se najprije naoblačiti, mjestimična kiša već sredinom dana, ponegdje i obilnija praćena grmljavinom.

I u Dalmaciji izražena južina uz jako i olujno jugo, znatan pad tlaka te iznadprosječnu toplinu. Popodne sa sjevera jače naoblačenje s kišom, a lokalno je vjerojatno i grmljavinsko nevrijeme, osobito uz obalu. Na jug Hrvatske kiša će doći najkasnije, tek navečer i u noći na utorak, kad su vjerojatni i izraženiji pljuskovi i grmljavina. Do tada barem djelomice sunčano, ali vjetrovito uz jako do olujno jugo i dnevnu temperaturu do 24 °C.

"I utorak još promjenjiv i nestabilan, osobito prvi dio dana, a od srijede stabilnije uz sve više sunčanih sati. Jugo i jugozapadnjak će oslabjeti, a prema vikendu temperatura će opet biti u porastu. I na kopnu tijekom svježijeg utorka mjestimice će biti pljuskova i grmljavine. Srijeda uglavnom bez oborine, premda još uz podosta oblaka, a zatim sunčanije i ponovno toplije", prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Za cijelu Hrvatsku upaljen je meteoalarm. Za područje riječke, gospićke, karlovačke, zagrebačke i osječke regije upaljen je žuti alarm, dok je za ostatak zemlje na snažni narančasti. U splitskoj regiji narančasto upozorenje je upaljeno i zbog jakoga vjetra i zbog mogućeg grmljavinskog nevremena.

"Jako i olujno jugo. Srednja brzina vjetra 55-80 km/h. Budite spremni na poremećaje, oštećenja konstrukcija i rizik od ozljeda zbog iščupanih stabala, polomljenih grana te letećih krhotina. Moguć je prekid prometa i prekid opskrbe električnom energijom", upozorava DHMZ.

"Moguće grmljavinsko nevrijeme. Vjerojatnost grmljavine > 70 %. Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", pišu dalje.

