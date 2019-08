Uplaćivala si je po 1000, 1500 kuna, no apetiti su joj porasli. Nitko to nije primijetio

Referentica za računovodstvo zaposlena u međimurskoj Općini Pribislavec godinama si je na svoje privatne račune isplaćivala razne iznose novca iz proračuna. Pazila je da to ne budu velike brojke, da ne pobudi sumnju. Uplaćivala si je po 1000, 1500 kuna... Prošle godine apetiti su porasli, pa si je jednom isplatila 12.000 kuna u komadu. No, ni to nitko nije primijetio.

Pitanje je bi li uopće itko uočio manjak da ovog ljeta nije iznenada preminula, i da nova računovotkinja zaposlena na ugovor o djelu nije pročešljala papire koje je ostavila prethodnica. Kad je otkrila sumnjive, neobjašnjive i nedovoljno obrazložene transakcije obavljene elektronskim putem, otišla je načelnici Višnji Ivačić (HNS) i klupko se počelo odmotavati. Otkrivena je pronevjera skrivena u računovodstvenoj dokumentaciji. Obrazloženja za isplatu bile su aktualnosti tijekom godine, plaćanja javnim poduzećima, projektna dokumentacija, projekti u tijeku... Istragu je preuzela policija, a načelnica kaže da je prema prvim informacijama šteta za Općinu - milijunska! Pokojna računovotkinja na Općini je radila od 2002. godine, a unutarnja istraga sumnjivih transakcija obuhvatila razdoblje od 2015. Pitanje je još je li ih bilo i ranije, i je li još netko bio uključen.

Snimio: Ivica Beti

- Zbog iznenadne smrti referentice za računovodstvo i financije u srpnju ove godine bila sam prisiljena hitno na ugovor o djelu zaposliti stručnu osobu za računovodstvo i financije jer u Općini nitko nije bio stručan provoditi računovodstvene i financijske poslove - kaže načelnica Ivačić.

U kratkom roku utvrđeno je da je bivša računovotkinja uplaćivala novac na svoja tri osobna računa, dva žiro i jedan tekući. Načelnica kaže da zbog istrage ne može govoriti o iznosima, no izvjesno je, veli, da je u višegodišnjem kontinuitetu počinjena velika šteta. Ni Državna revizija, ni Ministarstvo financija, ni Općinsko vijeće, ni pročelnici, ni Odbor za proračun i financije iz dokumentacije koju im je predočilo računovodstvo nije moglo iščitati da postoji zlouporaba u financijskom poslovanju. Stručno-tehnički posao u jedinicama lokalne samouprave povjeren je, kaže, profesionalcima koji uživaju uobičajenu razinu povjerenja.

Foto: Ivica Beti Načelnica Općine Pribislavec Višnja Ivačić (HNS) sve je prijavila policiji

Nije teško zaključiti da u sustavu kontrole, pa i stručnih tijela kao što je Državna revizija, postoje rupe u sustavu kroz koje se provlače zlouporabe položaja i moguće pronevjere profesionalaca u koje imamo povjerenja - ističe načelnica koja neće dati ostavku koju traže neki oporbeni vijećnici.

- Kolika je moja odgovornost, neka sudstvo procijeni, detektira i sankcionira. Rečeno mi je da bih, da imam morala, dala ostavku. Ja imam morala, imam odgovornost, no dok god počinitelji neće biti sankcionirani, dotle ću redovito obavljati poslove i neću zaustaviti daljnji tijek rada općinske uprave, koliko god je teška situacija - ističe. Vjeruje da će institucije odraditi svoj posao i da će šteta biti nadoknađena. - Iznijela bih neke sumnje, ali ne smijem zbog istrage - veli i dodaje da ona nije računovođa i čudi se kako nitko od nadležnih institucija kojima se šalju izvješća o proračunu nije ništa uočio.

Zanimljivo je i da je Općina Pribislavec uvrštena u skupinu najtransparentnijih, ocijenjena čistom peticom. Nije to prvi slučaj pronevjere novca iz proračuna gradova i općina. Najpoznatiji je slučaj grada Virovitice, gdje je nestalo oko 17 milijuna kuna iz gradske blagajne. Ni tamo nisu primijetili curenje novca. Koliko je još takvih rupa?