Upali im u kuću, prijetili im, poprskali suzavcem pa natjerali da im otvore sef

Zbog pokušaja razbojništva optuženi su 56-godišnjak i 42-godišnjak, dok su zbog poticanja na razbojništvo optuženi 55-godišnjak i 39-godišnjak, a optužnicu je protiv njih podiglo Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru. Najmlađi muškarac tereti se da je 55-godišnjaku kazao kako se u jednoj obiteljskoj kući u Čazmi nalazi sef koji je osiguran šifrom. Osim što mu je kazao za sef, 39-godišnjak se tereti da je 55-godišnjaku kazao i sve o obitelji koja živi u toj kući, kakav je raspored prostorija u njoj, tko je od ukućana kod kuće, a tko je odsutan...

Dobivene informacije, 55-godišnjak je prenio 56-godišnjaku i 42-godišnjaku, koji su potom 20. lipnja 2019. oko 1 sat do spomenute kuće došli automobilom. Na vozilo su prethodno stavili nepripadajuće tablice, a sa sobom su ponijeli aluminijske ljestve i torbu u koju su stavili nož, vatreno oružje i druge predmete pogodne za nasilan ulazak u kuću i savladavanje otpora ukućana.

U to vrijeme u kući su bili vlasnik kuće i dva člana njegove obitelji, a nakon što su upali u kuću, 56-godišnjak i 42-godišnjak su im prijetili nožem i pištoljima te su ih poprskali suzavcem. Prisili su vlasnika kuće da im otvori sef, što je on i učinio. No s plijenom nisu uspjeli daleko stići, jer su ih uočili policajci koji su ih uhitili. U optužnicu se predlaže da se trojici optuženika koji su u istražnom zatvoru taj istražni zavor produlji.