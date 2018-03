'Uništili smo sirijski reaktor'

Izraelska je vojska prvi put službeno priznala da je 2007. godine uništila sirijski nuklearni reaktor u regiji Deir al-Zour, 450 kilometara sjeveroistočno od Damaska.

Egzistencijalna prijetnja

Odluka Izraela da danas, 11 godina poslije, objavi priopćenje i fotografije o ovom napadu uslijedila je nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu više puta proteklih mjeseci pozivao SAD i međunarodnu zajednicu da poduzmu oštru akciju protiv saveznika Sirije, Irana.

“Poruka napada na reaktor izvedenog 2007. jest da Izrael neće tolerirati izgradnju koja može predstavljati egzistencijalnu prijetnju. To je bila poruka 1981., to je bila poruka 2007., i to je poruka našim neprijateljima, Iranu”, kazao je načelnik Glavnog stožera izraelske vojske Gadi Eizenkot. Izrael tvrdi kako je taj napad, koji je izveden bombarderima F-16 i F-15, bio izuzetno uspješan jer ne samo što je reaktor uništen, već je spriječena daljnja eskalacija i ojačana izraelska moć zastrašivanja u regiji, a kasnije se ispostavilo da se baš to područje u Siriji našlo u rukama Islamske države.

Najkrvaviji napad na Damask

Inače, udar iz 2007. podsjećao je na izraelski napad na reaktor koji je bio u izgradnji u Iraku 1981. godine, a za koji se vjerovalo da je spriječio Sadama Huseina kupiti oružje za masovno uništenje koje je moglo biti upotrijebljeno u Zaljevskom ratu desetljeće kasnije.

U međuvremenu, prema izvještaju ministarstva zdravstva Sirije, u najkrvavijem napadu od početka rata u Siriji prije sedam godina, koji su džihadisti iz Istočne Gute počinili u osvetničkom napadu zbog velikih gubitaka koje tamo trpe, najmanje je 39 osoba ubijeno, većinom žena i djece, kada je projektil pogodio prometnu tržnicu u istočnom predgrađu Damaska, u Jermani, koje je pod kontrolom vladinih snaga.