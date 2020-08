UNICEF-ova Mliječna staza bilježi rekordan broj prijava

Četvrta UNICEF-ova humanitarna utrka Mliječna staza zbog posebnih je mjera ove godine virutalna i nacionalna, a 12 dana prije početka utrke već je zabilježen rekordan broj sudionika. Tako je dosad pristiglo više od 3.400 prijava, a u danima koji slijede očekuje se još sudionika koji će od 5. do 20. rujna prikupljati donacije i kilometre za podršku djeci s teškoćama. Prikupljena sredstva UNICEF će uložiti u senzorne sobe i edukaciju stručnjaka koji će provoditi terapije senzorne integracije s djecom s teškoćama.

Svoje kilometre će, putem mobilne aplikacije, trčanjem, hodanjem, vožnjom u kolicima, na biciklu skupljati pojedinci, obitelji s djecom, tvrtke i timovi, pretvarajući tako teškoće u mogućnosti. Utrka će u aplikaciji imati postavljen simboličan cilj u prijeđenim kilometrima – 24.169 kilometara, što je procijenjeni broj djece s razvojnim rizicima i teškoćama u dobi do 5 godina u Hrvatskoj. Trenutno 1 od 8 njih koristi usluge rane intervencije, koje su ključne kako bi mogli razviti svoje sposobnosti i sudjelovati u svakodnevnom životu, reći svojim roditeljima kako se osjećaju, igrati se s prijateljima, ići vrtić, školu i graditi svoju budućnost.

Uz to što je virtualna, nacionalna i inkluzivna, ovogodišnja Mliječna staza posebna je po mnogočemu, a ne nedostaje ni originalnih ideja za sudjelovanje. Tako je do sada prijavljeno više od 400 djece s obiteljima, 9 udruga koje rade s djecom s teškoćama, a akciju su do sada prepoznale i 32 tvrtke koje su prijavile svoje timove. Među sudionicima je i djevojka u invalidskim kolicima koja u utrci sudjeluje već treći put, djed koji trči s unucima i gospođa koja će startnim paketima iznenaditi djecu iz svoje zgrade. Jedna sudionica prepoznala je Mliječnu stazu kao priliku za obilježavanje rođendana s prijateljima, a jedno dobrovoljno vatrogasno društvo obilježit će 130 godina postojanja na dan starta utrke.

„Mliječna staza će se po prvi put održati virtualno, što nam omogućuje da se svi zajedno, ujedinjeni pozitivnom energijom i osjećajem nade i zajedništva, bez obzira gdje se nalazili i čime se bavili, sudjelujemo i podržimo djecu s teškoćama. Ove godine više no ikad prije imamo priliku pokazati pravu snagu Mliječne staze u kojoj svi možemo biti zvijezde, dok su pravi pobjednici djeca. Oduševljeni smo odazivom ljudi iz svih krajeva Hrvatske, različitih dobnih skupina, koje smo u ovim izazovnim vremenima uspjeli okupiti oko važnog zajedničkog cilja – da za svako dijete osiguramo potrebnu podršku kako bi dosegnulo svoj puni potencijal. Našu utrku želimo učiniti što inkluzivnijom i posebno nas raduje što će ove godine sudjelovati mnoga djeca s teškoćama, odrasli s invaliditetom, paraolimpijci, ali i roditelji, skrbnici, stručnjaci, udruge i drugi koji se svakodnevno trude živote djece učiniti boljima“, izjavila je Regina M. Castillo, predstojnica Ureda UNICEF-a za Hrvatsku.

Usluge rane intervencije od presudne su važnosti za razvoj djece s teškoćama, a UNICEF-ov je cilj je da one postanu dostupne što većem broju potencijalnih korisnika. Prikupljenim sredstvima UNICEF će zato opremiti senzorne sobe za provođenje terapijskih postupaka s djecom s teškoćama, u dijelovima Hrvatske gdje su potrebe najveće te educirati stručnjake koji provode terapije senzorne integracije, jer pravovremena podrška za njih čini razliku između mogućnosti i života na margini društva.

Kao i prijašnjih godina, utrku podržavaju brojne osobe iz javnog života te brojni sportaši, među kojima su i UNICEF-ove amasadorice dobre volje Bojana Gregorić Vejzović i Mirna Medaković Stepinac, zatim Marin Čilić, Borna Čorić, Ana Konjuh, Luka Stepančić, Nevena Rendeli, Ida Prester, Janko Popović Volarić, paraolimpijci Anto Joskić, Nataša Sobočan i Jelena Vuković, a među njima je i voditeljica i trkačica Ana Radišić, koja se uvijek rado odazove na Mliječnu stazu:

„Svakako trčim ove godine Mliječnu stazu! Već se pripremam te sam svoju stazu odabrala! Divno je da svojim trkačkim koracima za koje uopće nije potrebna brzina, već isključivo želja i srce, možemo podržati djecu. Sigurna sam u velik odaziv i jedva čekam od 5. do 20. rujna vidjeti prepunu aplikaciju kilometara diljem Lijepe naše. Veselim se najvažnijem rezultatu – presretnoj dječici kojoj ćemo olakšati ovu životnu prepreku, Hvala Vam UNICEF za ovu divnu gestu“, istaknula je Radišić.

Mliječna staza održava se pod pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i Grada Zagreba, u suradnji s Ministarstvom zdravstva, Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskim paraolimpijskim odborom.

Ovogodišnju humanitarnu utrku podržavaju i brojni partneri, među kojima su Kaufland, Pampers, Tele2, Centar za vozila Hrvatske i DPD.

Svi koji sudjelovanjem na UNICEF-ovoj Mliječnoj stazi žele podržati djecu s teškoćama i opremanje senzornih soba mogu se prijaviti na službenoj web stranici www.mlijecnastaza.hr.