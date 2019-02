Umrla najstarija Hrvatica. U školu nije išla, kod liječnika je prvi put bila sa 100 godina

Preminula je baka Anđa Perić iz dugopoljskih Kotlenica, najstarija stanovnica Splitsko-dalmatinske županije, najstarija članica Hajduka i jedna od najstarijih Hrvatica, koja je u listopadu napunila 108 godina. Baka Anđa zauvijek je sklopila oči u četvrtak oko 8.30 sati.

Rođena je 13. listopada 1910. godine. Živjela je u pet država i prošla tri rata. Rodila je troje djece, dobila četiri unuke, tri praunuka i jednu praunuku. U školu nikada nije išla. Zdravlje ju je dobro služilo, kod liječnika je bila prvi put sa 100 godina, kad je u dvorištu svoje kuće u Kotlenicama pala i slomila kuk zbog čega je bila operirana. To joj je bio prvi i posljednji put. Posljednjih je godina dane provodila sjedeći pred kućom, molila je krunicu i uživa u svom zavičaju kojega nikad nije napuštala. Njezin recept za dug život bio je biti vedar, smiren i umjeren. Jela je aposloutno sve, a posebno je voljela meso.

Čaša crnog vina također je bila obvezna. Županu Blaženku Bobanu koji je posjetio prigodom rođendana rekla je da je tajna dugovječnosti u skladnim odnosima, a nasmijala je okupljene konstatacijom kako je starija od Hajduka. Župan Boban odlazak Anđe Perić popratio je emotivnom objavom na društvenim mrežama. - Kada ti ode netko drag, netko mlad, netko blizak, tuguješ i kažeš da je otišao prerano, i iznenada.

A ja se i nakon smrti babe Anđe, vjerojatno do jučer najstarije Hrvatice, a sigurno najstarije stanovnice naše županije, koju sam upoznao na kraju njezina hodočašća ovom dolinom suza, osjećam upravo tako – kao da se opraštam od nekoga dragog tko je prerano otišao između nas. Hvala ti draga bako Anđe što si nas do kraja života učila o vrijednosti i ljepoti života na zemlji, što si nam pokazala kako se i u bolesti i u starosti može biti radosna i strpljiva, Bogu vjerna, obitelji i narodu odana do kraja. Pokoj vječni daruj joj Gospodine, počivala u miru, a obitelji iskrena sućut – poručio je Boban.