Uljanik bi trebao graditi i korvete Hrvatske mornarice

Dio proizvodnje u prostoru Uljanika u Puli ubuduće bi se mogao odnositi na vojnu industriju. O tome, postalo je očito ovih dana, država kao većinski, gotovo stopostotni vlasnik tvrtke u stečaju, ima planove o kojima se govorilo na nedavnoj sjednici Nadzornog odbora Uljanika. Širu su javnost o tim, još nepreciznim planovima, ovih dana upoznali saborski zastupnici IDS-a Dalibor Paus i Loris Peršurić, koji su Vladi poručili da će kao najveća regionalna stranka u Istri biti protiv toga da se centar Pule pretvori u tvornicu oružja.

I Brodosplit ih gradi...

– Šokirani smo informacijama da se u Uljaniku planira proizvodnja i promet naoružanja, vojne opreme, oružja, streljiva te djelatnosti vezane za eksplozivne tvari. Upozoravamo javnost na taj scenarij o kojem se na sjednici NO-a Uljanika govorilo, a o kojoj bi se konačna odluka trebala donijeti na sjednici Skupštine društva Uljanik brodogradnja 1856 d.o.o. ovog mjeseca. Smatramo nedopustivim da se u tvrtki u kojoj je 97,5 posto vlasnik Republika Hrvatska, kojom upravlja CERP, dakle Ministarstvo financija, odluke ovakve važnosti donose netransparentno, bez znanja javnosti i bez uključivanja građana Pule. To znači da bi samo središte našega grada postalo legitimna vojna meta za hibridne napade i diverzije. Jer, ako se unutra proizvodi oružje, to postaje vojni objekt u srcu Pule – poručio je Dalibor Paus i podsjetio da bi se time ponovila povijest s obzirom na to da je, kako je rekao, Pula u Drugome svjetskom ratu bila žestoko bombardirana upravo zbog vojne industrije u brodogradilištu.

Loris Peršurić je dodao da se u posljednje vrijeme jasno vidi zabrinjavajući trend jačanja vojnog, a slabljenja civilnog karaktera Pule. – IDS godinama zagovara da vojska izađe iz Pule, a sada svjedočimo suprotnom; ne samo da materijali za skupštinu Uljanika idu u smjeru vojne industrije nego sve više vidimo i razvoj vojnog dijela pulskog aerodroma, dok civilni dio stagnira i pada. Pula polako postaje vojni grad, što nas sve s pravom zabrinjava. Moramo biti odgovorni ne samo prema građanima Pule nego i cijele Istre. Ovdje je riječ o regiji koja nosi 30% hrvatskog turizma, o tisućama ljudi čija je egzistencija vezana za turizam. Opravdano strahujemo da bi ovakvi potezi mogli ozbiljno ugroziti naš imidž i sigurnost – smatra L. Peršurić. Inzistiraju na tome da se Ministarstvo financija hitno izjasni o planovima. Anton Kliman iz istarskog HDZ-a poručuje da situacija nije toliko alarmantna kako je IDS-ovci prikazuju.

– Vjerujemo da se svi slažu s time da je gradnja korveta za potrebe oružanih snaga naše zemlje bitno drugačija situacija od navodne gradnje raketa, eksplozivnih sredstava i bombi, kako to nekorektno predstavlja IDS. Doregistracija djelatnosti Uljanika kako bi se stekli formalni preduvjeti za moguće sudjelovanje na nekim budućim natječajima jest prirodni razvoj poslovanja tvrtke, preduvjet revitalizacije brodogradnje i otvaranja novih radnih mjesta – kazao je Anton Kliman i podsjetio i da splitski Brodosplit gradi brodove za Hrvatsku ratnu mornaricu. Dodao je da će se na skupštini društva Uljanik 1856 zakazanoj za 17. listopada raspravljati o "Odluci o utvrđenju djelatnosti društva", u kojoj se spominje proizvodnja, remont i promet naoružanja i vojne opreme te proizvodnju oružja i streljiva.

Peđa Grbin, gradonačelnik Pule kazao je da je, što se tiče Grada, stvar jasna. – Što se tiče bojazni vezanoj za proizvodnju oružja, GUP-om Grada Pule definirana je namjena unutar brodogradilišne luke i ona ne predviđa proizvodnju oružja. Kao gradonačelnik neću predlagati Gradskom vijeću da se to mijenja – poručio je Grbin.

Vojnu industriju potiče i EU

Vojna proizvodnja nije sporna ni Samiru Hadžiću, direktoru Uljanik Brodogradnje 1856. koji je poručio da nema razloga da hrvatska brodogradilišta ne sudjeluju u gradnji vojnih brodova s obzirom na to da vojnu industriju sada snažno potiče i EU. Podsjetio je da je Hrvatska spremna na nabavu dvaju višenamjenskih ratnih brodova klase korveta, što bi označilo novu fazu modernizacije mornaričkih snaga. – Pula je industrijski, vojni i turistički grad. Uljanik se ovime samo priprema za ono što bi moglo biti slučaj, a i ne mora. Odluku će donijeti Vlada i resorna ministarstva. Na nama je da učinimo sve kako bi upravo pulsko brodogradilište dobilo taj posao jer mi smo brodograditelji. Puli treba brodogradnja, dakle industrija, ne možemo imati samo turizam – poručio je Samir Hadžić.

Da bi priča oko budućnosti Uljanika, ma kakva ona bila, morala biti puno transparentnija i početi se rješavati, smatra i Sanja Radolović iz istarskog SDP-a. – Na 40 tisuća kvadrata pomorskog dobra posluju tvrtke u potpuno nereguliranom statusu, bez ikakve pravne sigurnosti i bez plaćanja naknada. Koji je točan status koncesijskog područja bivšeg brodogradilišta Uljanik i zašto do danas nije predstavljen jasan plan za njegovu budućnost? Zašto u dosadašnjim procesima nije bilo transparentnosti ni uključivanja Grada Pule i lokalne zajednice? Podsjećam i da je na posljednjoj skupštini vjerovnika pokrenut postupak brisanja matične tvrtke iz poslovnih knjiga, a radnici su dobili tek polovicu svojih potraživanja. Država, koja je vlasnik gotovo 100 posto Uljanik Brodogradnje 1856, ne može bježati od odgovornosti – smatra S. Radolović.