Ulaz na Plitvice sto kuna jeftiniji nego je najavljeno

Nacionalni park Plitvička jezera samo je jedno od turističkih odredišta kojima je korona pokvarila planove za 2020. Osim što je to trebala biti još jedna uspješna sezona u nizu, početkom godine stupio je na snagu i novi cjenik s višim cijenama, koje su trebale dati vjetar u leđa planiranoj obnovi hotela. Plan je bio da cijena ulaznica već s 1. lipnjem naraste na čak 300 kuna. Među domaćim građanima oštro kritizirana cijena odgođena je zbog pandemije za 12. srpnja, ali, na kraju i na zadovoljstvo posjetitelja, nije zaživjela ni tada.

Bez puno pompe i obrazloženja plitvička uprava najvišu sezonsku cijenu uvela je, naime, još 6. srpnja, a ulaznica je na koncu čak sto kuna jeftinija od najavljene. Tako se sada na Plitvice ulazi po cijeni od 200 kuna, a za sve posjetitelje koji stignu nakon 15 sati cijena se spušta na 150 kuna. Tako će biti do 30. rujna, kada cijene padaju na 180 kuna sve do 1. studenog. Do kraja godine će se u naš najpoznatiji park moći za popularnih 80 kuna, a što će biti nagodinu tek ćemo vidjeti. Cjenik će zasigurno ovisiti i o tome kada će i kako ova pandemija završiti.

Ova je godina možda i posljednja kad se hrvatski dragulj prirode može posjetiti po ovakvim cijenama. Ravnatelj Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera Tomislav Kovačević svojevremeno još u ožujku nam je objašnjavao kako su strani partneri još lani obaviješteni o poskupljenju ulaznica i da nitko nije imao primjedbi ni na iznos od 300 kuna.

- Slažem se da je za prosječnog čovjeka 300 kuna skupo, ali ne smije se smetnuti s uma da se na Plitvice čak pet mjeseci u godini može za 80 kuna i da, k tome, dvaput godišnje, u travnju i listopadu, imamo tjedan za domaće posjetitelje kad je ulaz 90 kuna – kazao nam je tada Kovačević, napominjući da su više cijene temelj za ulaganja u parku koji želi kvalitetom ostati u društvu top svjetskih destinacija.

Argument za visoku cijenu ulaznice bio je i da u sezoni najviših cijena, tijekom ljetnih mjeseci, domaćih posjetitelja gotovo i da nema. Stranaca, naime, tada bude oko 95 posto. Ove godine je srpanj, dakako, puno lošiji nego lani. Za prvih 13 dana tog mjeseca prodano je tek nešto više od 33.000 ulaznica, a prošle godine u istom razdoblju čak 108.016.