Ukrajinski savjetnik objavio snimku drona nad Moskvom: 'Jeste li za vatromet?'

Ukrajinski dron mirno leti nad Moskvom. Čini se kako Kremlj ima svaku priliku biti u obuhvaćenom području. Jeste li za vatromet na 9. svibnja?, poruka je koju je ovoga utorka poslao ukrajinski savjetnik ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko, zajedno sa snimkom drona koji navodno leti nad gradom.

Inače, na 9. svibnja Rusija obilježava dan pobjede nad nacistima u Drugom svjetskom ratu, a vojna parada najavljena je i ove godine na Crvenom trgu u Moskvi. Ipak, otkazana je povorka 'Besmrtnog puka' iz sigurnosnih razloga.

Putin is growing more and more toxic.

The only foreign leader to participate in a victory day parade in Moscow on 9th May is the president of Kyrgyzstan. His invitation to attend was made in the end of March.



This year, the aggressor country won't have any demonstrations or… pic.twitter.com/9SF518brf9