Zavjet šutnje i sablasna tišina uoči velike protuofenzive: Bliži se odlučujući trenutak u ratu

Ukrajinske snage raspoređene na zapadnoj strani rijeke Dnjepar redovito izvršavaju prepade na istočnoj obali blizu grada Hersona kako bi pokušali istjerati ruske vojnike, rekao je pokrajinski dužnosnik u utorak. Ruske snage drže istočnu stranu Dnjepra blizu Hersona otkako su se povukle iz južnog ukrajinskog grada u studenom nakon više mjeseci okupacije, no očekuje se da će Ukrajina započeti proljetnu protuofenzivu kako bi pokušala vratiti više teritorija.

Jurij Sobolevskij, zamjenik šefa hersonske pokrajinske administracije, rekao je da je svrha prepada smanjiti borbenu sposobnost ruskih vojnika koji granatiraju grad Herson otkako su prisiljeni povući se. "Naša vojska veoma često prelazi na lijevu (istočnu) obalu, gdje prepada. Ukrajinske oružane snage djeluju i djeluju veoma učinkovito", rekao je Sobolevskij za ukrajinsku televiziju.

"Rezultati će se pokazati kao što je bilo na desnoj obali hersonske regije kada su (vojnici), zahvaljujući kompleksnoj i dugoj operaciji, uspjeli osloboditi naše teritorije s minimalnim gubicima za našu vojsku. Isto se sada odvija na lijevoj obali", dodao je.

Rusija je zauzela Hersonsku oblast nedugo nakon početka invazije na Ukrajinu prije 14 mjeseci i otada upravlja cijelim područjem istočno od Dnjepra. Vojni analitičari kažu da će Ukrajina vjerojatno uskoro započeti protuofenzivu, a jedan od glavnih ciljeva će biti probiti južni kopneni koridor između Rusije i poluotoka Krima, koji je Moskva anektirala.

Zauzimanje cijele hersonske regije bit će važan korak za postizanje tog cilja. Američki institut za ratne studije je prošlog tjedna rekao da su ruski vojni blogeri objavili dovoljno snimki s geografskim lokacijama, kojima se može potvrditi da su ukrajinske snage uspostavile uporište na istočnoj obali Dnjepra. Sobolevskij nije pružio daljnje pojedinosti, rekavši da vojna operacija zahtijeva "informacijsku šutnju".

Ukrajina je uložila iznimne napore da prikrije početak svoje ključne protuofenzive, , piše CNN. Zamjenica ukrajinskog ministra obrane Hanna Maliar izjavila je prošli tjedan da se ništa o protuofenzivi neće znati, neće biti najave.

Rusija, sa svoje strane, također nerado govori o ukrajinskom zamahu, možda u slučaju da se ne naruši poljuljani moral među njezinim vlastitim trupama. U nedjelju je američki Institut za proučavanje rata izvijestio o komentarima ruskih vojnih blogera koji sugeriraju da su ukrajinske snage prešle rijeku Dnjepar u blizini Hersona – u malom broju.

Foto: Reuters/PIXSELL

U proteklih deset dana Ukrajina je bila primjetno šutljiva o cijelom području Zaporižja gdje se uvelike očekuje protuofenziva. Bilo je nešto komentara legije ruskih vojnih blogera koji su, s obzirom na strogu operativnu sigurnost koju je postavio Kijev, često bili prvi izvor informacija o ukrajinskim manevrima u prošlim ofenzivama. Ruska avijacija također pokušava pogoditi ono što misli da su ukrajinski ciljevi. Grad Orikhiv, nedaleko Zaporižja, bombardiran je, a gađano je sve što je moglo sličiti na vojno središte: sportska škola, poljoprivredno skladište... Mjesto Vuhledar, gdje bi Ukrajina mogla pokrenuti protuofenzivu prema jugu, pogođeno je nekoliko puta u proteklih 48 sati. Ovo je borba za koju je Moskva znala da dolazi već šest mjeseci, piše CNN.

Rusi su imali dovoljno vremena za pripremu. Sam ruski predsjednik Vladimir Putin čak je prošlog tjedna posjetio ratište i susreo se s načelnikom zračno-desantnih snaga Mihailom Teplinskim, čiji će padobranci biti na čelu svake obrane. Iskopali su mrežu vijugavih rovova i obrambenih objekata, na koje će ukrajinske trupe vjerojatno ili naletjeti, ili ih samo zaobići.

Za Kremlj je to odlučujući trenutak u ratu. Rusko vodstvo je javno uložilo ono malo resursa što ima u strateški nevažan grad Bahmut u istočnoj Ukrajini. Dobici za ukrajinske snage u Zaporižju, međutim, mogli bi zadati snažniji udarac široj kampanji Rusije. To je kopneni koridor od okupiranog Donbasa do okupiranog Krima – dijela teritorija koji je Rusija zauzela prošle godine koji je dugoročno najkorisniji, jer kopnom povezuje poluotok pripojen 2014. s ruskim kopnom. Gubitak toga uvelike bi ugrozio rusku vojsku na Krimu i podijelio teritorij . To bi također odalo stratešku nesposobnost njezine vojske, ako nisu u stanju spriječiti ove najočiglednije ukrajinske ambicije.

Ovo je također odlučujući trenutak za Kijev. NATO je bio neobično ujedinjen i hrabar u podršci i naoružavanju Ukrajine. Ukrajinci se suočavaju s neprijateljem koji je slabiji nego što je bio mjesecima, a Rusi čak šalju ranjene osuđenike natrag da se bore na prvoj crti bojišnice, prema izjavama osuđeničkih regruta. Snage Kijeva imaju bolje naoružanje i obuku od NATO-a nego ikad prije. I sigurno imaju dobre informacije u stvarnom vremenu od svojih zapadnih saveznika da izvuku bilo kakvu prednost.

A tišina koju sada vidimo – gotovo potpuni izostanak objava na TikToku ili komentara s crte bojišnice u Zaporižju – možda je najjasniji pokazatelj da se ovaj važan korak sprema.