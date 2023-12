Ukrajinski marinci o ofenzivi na jugu: 'Brutalno i uzaludno. Novi vojnici gaze po tijelima kolega'

Brutalna i uzaludna, tako su ukrajinski marinci opisali ofenzivu kojom se pokušava probiti ruska obrana na jugu zemlje te na taj način preokrenuti tok rata. Dva mjeseca ukrajinski marinski korpus predvodi napade preko rijeke Dnjepar u regiji Kherson, no bez uspjeha. Ukrajinski vojnici koji su razgovarali za New York Times ispričali su da su njihovi kolege pali i prije nego su stigli do obale.

Uvjeti u kojima provode ofenzivu su jako teški, a snimke koje su vidjeli novinari The New York Timesa potvrdili su iskaze vojnika koji su kazali kako se nalazi pod teškim zračnim napadima koji su uništili kuće i pretvorili obalu rijeke u masu blata i polomljenog drveća. Kažu kako nema niti mjesta gdje mogu pokopati poginule kolege. Vojnici koji su razgovarali s novinarima zabrinuti su zbog velikog broja žrtava i 'preoptimističnih izjava dužnosnika o napretku ofenzive'. Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine rekao je da nije odmah moguće komentirati optužbe vojnika, ali da će odgovoriti u dogledno vrijeme.

Ukrajinski vojnici uspjeli su zauzeti ribarske kućice u selu Krynky na istočnoj obali uzvodno od Hersona. Tamo su se odvijale jedne o najžešćih borbi, a to je bilo jedino mjesto gdje su mogli uspostaviti uporište.

Vojnik Aleksej kazao je kako novi borci koji dolaze na istočnu obalu moraju gaziti po tijelima vojnika koja leže u blatu. Drugi vojnik Volodimir kaže kako se neka tijela tamo nalaze i više od dva mjeseca jer ih jedinice nisu mogle izvući zbog intenzivnog granatiranja.

Ova se ofenziva pomno prati i Ukrajina se nada da može napraviti dovoljno dubok prodor da zaprijeti ruskim opskrbnim pravcima. Dužnosnici nastoje održati pozitivan narativ u ovom slučaju s ciljem da održe moral na razini kao i potporu u inozemstvu. Ne prijavljuje se broj žrtava kao i neuspjesi marinaca. Volodimir Zelenski i drugi dužnosnici nedavno su sugerirali kako su marinci stekli uporište na istočnoj obali, no marinci i vojnici koji su bili tamo kažu kako se ovi izvještaji preuveličavaju.

- Nema pozicija. Ne postoji nešto poput osmatračnice ili položaja. Tamo se nemoguće učvrstit, nemoguće je premjestiti opremu. To ča nije ni borba za opstanak, to je samoubilačka misija - kazao je vojnik. Rekao je kako se ranjeni vojnici ostavljaju zbog nedostataka čamaca, ali i kako brutalni uvjeti degradiraju moral i potporu vojnika jedni drugima.

- Nisam vidio ništa slično u Bakhmutu ili Soledaru - rekao je.

Marinac Maksim oporavlja se u bolnici nakon ranjavanja. On je za New York Times ispričao kako su ruski napadi bili toliko intenzivni da njegov vod nije mogao napredovati iz podruma u koji su se sklonili. Nakon što su tri vojnika ubijena u zračnom napadu, vod je dobio naredbu da se evakuira. To se pretvorilo u kaos te su, nakon bijega po mraku i granatiranja, saznali da će tri sata morati čekati čamce za evakuaciju.

- Bila je to močvara, sva u kraterima ispunjenih vodom. Nismo imali izbora nego pokušati kopati što smo dublje mogli. Svi su tada već bili ranjeni - rekao je.

- Lijeva obala je bila poput čistilišta. Još nisi mrtav, ali se ne osjećaš živim - kazao je.

