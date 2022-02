Ukrajinka u bijegu iz Kijeva za Večernji: Rusko oklopno vozilo zaustavili smo kamenjem!

Na brzinu je potrpala stvari u torbe, povela devetogodišnju kćer, ukrcala u automobil svoju majku i pozdravila se sa suprugom koji je ostao u Kijevu braniti grad kad su po njemu počele padati ruske rakete.

Ukrajinka Olga Rojenjenko jučer je bila treći dan na putu prema sigurnijoj zoni, negdje na zapadu Ukrajine. U inozemstvo, kaže, ne ide. Dok razgovaramo s njom, telefonske i internetske veze pucaju, razgovor se svako malo prekida, ali Olga, koja za sebe kaže da je u normalnim vremenima kreativna poduzetnica, pronalazi način da se ponovno javi. Više od pet sati stajala je u koloni automobila. Oko nje su, kaže, samo žene.

Egzodus je, začudo, miran

Noć na subotu provela je u gradu Vinici na jugozapadu Ukrajine. To je grad iznad kojeg je srušen ruski vojni zrakoplov.

- Noć je bila teška, cijelo vrijeme su se oglašavale sirene za zračnu opasnost i nekoliko puta smo bježali u sklonište - kaže. Kijev, u kojem joj je ostao suprug, pod teškim je artiljerijskim napadima i morala je otići na sigurnije mjesto. Egzodus ljudi je, začudo, vrlo miran i staložen. Nema panike, nema nereda, svađa.

- Svi su jako ljubazni jedni prema drugima i pomažu. Benzina ima, na sreću, no ograničen je na 20 litara po vozilu, tako da što veći broj ljudi ima priliku napuniti rezervoar. Zapravo, sve funkcionira. Lokalni proizvođači rade, proizvode hranu, dostavlja se u dućane. Imamo internet, iako pucaju veze, imamo opskrbljene ljekarne, struju i vodu, iako agresor pokušava napasti civilnu infrastrukturu. No situacija nije ista u svim dijelovima Ukrajine. Harkiv i Herson su doista razrušeni, kao i Gostomel kod Kijeva. No ljudi nisu bezglavo napustili domove i poslove i paralizirali državu. Svi oni su superjunaci, kao i naši vojnici - govori. U teškoj situaciji, osjećaj jedinstva i zajedništva je jako porastao – ne samo da se donira i dijeli hrana, već se daje i krv na otvorenom, u improviziranim bolničkim uvjetima.

- Ljudi diljem Ukrajine ujedinjuju se kako bi se pridružili jedinicama za obranu teritorija. Samo da shvatite koliko smo odlučni, evo jedne ilustracije: došlo je do situacije da je rusko oklopno borbeno vozilo zaustavljeno kamenjem i duhom građana. Neprijatelj je zarobljen i predan ukrajinskim vojnim snagama - nastavlja ponosno. Mi ćemo napraviti sve što možemo, ali trebamo i pomoć.

- Borit ćemo se do posljednjeg čovjeka, nećemo se predati, odlučni smo, ali trebamo i želimo pravu podršku od Europe, EU i NATO-a. Čekamo da Rusija bude izbačena iz SWIFT-a, mreže visoke sigurnosti koja povezuje tisuće financijskih institucija diljem svijeta i da joj se tako zada pravi udarac. Na terenu Rusi udarce već primaju, bilježe velike gubitke. I željela bih i nadam se da će i ruski građani shvatiti što se događa. Toliko je lažnih vijesti i informacija, primjerice da se ne napada Kijev. Srce mi se slama kad čujem takve vijesti. Nadam se da će ruski narod zaista shvatiti pravu našu stvarnost - kaže Olga nastavljajući put prema zapadu zemlje.

U Hrvatskoj desetak Ukrajinaca

Za razliku od Olge, koja je odlučna ostati u Ukrajini, neki njezini sunarodnjaci već su je napustili ili planiraju otići. U Hrvatsku je tako stiglo desetak osoba iz Ukrajine koje su došle privatnim kanalima, prijateljskim kontaktima i smješteni su privatno, a Hrvatska je spremna za veći prihvat, kazao je jučer ministar unutarnjih poslova Davor Božinović nakon sastanka koji je sazvao premijer Andrej Plenković s članovima Vlade i vodstvima Civilne zaštite te Crvenog križa radi podizanja stupnja pripravnosti zbog prihvata izbjeglica.

- Imamo smještajne kapacitete za prihvat izbjeglica i spremni smo već od danas smještati ljude - istaknuo je Božinović. Za danas je sazvano posebno Vijeće ministara unutarnjih poslova zemalja članica EU u Bruxellesu, kojem će nazočiti i ministar Božinović. Očekuje se da će se više-manje sve države članice EU uključiti u tu problematiku kako bi se u slučaju povećanog priljeva izbjeglica iz Ukrajine pripremile za njihov prihvat.

