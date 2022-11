VIDEO Shvatio je da je predaja jedina opcija: Pogledajte kako se ruski vojnik predao kada je vidio dron

Ispaljuju projektile, bacaju sićušne bombe i uočavaju mete za topništvo, bespilotne letjelice ukrajinske vojske nedvojbeno su odgovorne za stotine, ako ne i tisuće, ruskih žrtava dok ruski rat protiv Ukrajine ulazi u deseti mjesec. U novom razvoju događaja, čini se kako ukrajinski dronovi sada također pomaži i kod privođenja Rusa.

U najnovijem primjeru ruski vojnik je, prema Forbesu, negdje u istočnoj Ukrajini u oblasti Donbas, ispustio oružje i podigao ruke kada je učio dron koji pripada ukrajinskoj vojsci.

🇺🇦 drones are the fiercest enemies of the 🇷🇺 occupiers.

But it turns out not of all of them.

This one took into captivity an occupier that realized that surrender is a chance to survive, as opposed to attempting to resist the #UAF, where the chance of survival is 0.

Drones know. pic.twitter.com/mHU6CyVN9F