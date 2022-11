Rusi: Projektil je ispalila protuzračna obrana Ukrajine, mi nismo napadali bliže od 35 km do granice Poljske

Rusko ministarstvo obrane tvrdi da je eksploziju na poljskom teritoriju izazvala ukrajinska raketa protuzračne obrane te da ruski udari u Ukrajini nisu bili bliže od 35 kilometara od poljske granice, prenosi Reuters.

"Fotografije olupine nedvosmisleno su identificirane od strane stručnjaka ruske obrambene industrije kao elementi protuzračne rakete S-300 sustava protuzračne obrane Ukrajine", objavilo je ministarstvo.

More unconfirmed photos from the scene in Przewodów, Poland. pic.twitter.com/NdcvGVdT5D