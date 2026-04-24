Pogađa ga što ga neki smatraju izdajnikom: Orbánov ministar prekinuo šutnju, govorio o odnosu u Rusima

Na izborima 12. travnja, Mađari su odlučili kako je vrijeme za promjene te da 16-godišnjoj vladavini Viktora Orbána treba doći kraj. Péter Magyar i njegova oporbena stranka Tisza premoćno su pobijedili, a to je donijelo olakšanje Europskoj uniji. Budući premijer znatno je naklonjeniji Europskoj uniji od svog prethodnika pa su njegovu pobjedu mnogi dočekali s oduševljenjem. Prvi put nakon izbora, Orbánov ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó govorio u trosatnom intervjuu za Telex. On se, podsjetimo, našao na udaru oštrih kritika i optužbi zbog navodno prisnog odnosa s Rusijom, a tijekom predizborne kampanje procurjelo je i nekoliko njegovih razgovora s ruskim kolegom Sergejem Lavrovom.

Komentirajući rezultat izbora, Szijjártó je istaknuo kako je on u skladu sa željama ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog te kako su Ukrajinci bili "jasno zainteresirani" za poraz Fidesza. Fidesz je tijekom predizborne kampanje govorio o tome da će, ako Tisza pobijedi, u zemlji izbiti rat i da će Mađare odvoditi u vojsku. Szijjártó je sada naveo kako se nada da se zemlje neće uvući u rat između Rusije i Ukrajine. Na pitanje boji li se da će mu sinovi biti mobilizirani, odgovorio je: "To nije potpuno odvojeno od stvarnosti. U meni postoji strah da, gledajući kako se stvari u svijetu razvijaju, međunarodna politika iz godine u godinu, iz tjedna u tjedan, iz dana u dan klizi prema prihvaćanju da je ovo ratno razdoblje.”

Fidesz je, kaže, svoju politiku temeljio na zaštiti zemlje od ratne opasnosti, uvijek iz dobre namjere. "Mađarska politika mnogo je brutalnija od mnogih drugih”, rekao je, govoreći o optužbama za poticanje mržnje. Pritom, ne smatra da je Fidesz isključivo odgovoran. Na pitanje treba li se stranka ispričati biračima zbog stila komunikacije, rekao je da se za raspoloženje u zemlji ne mogu kriviti samo vladajući političari iako imaju dio odgovornosti.

Szijjártó, koji je 2008. bio jedan od najglasnijih kritičara ruske agresije na Gruziju, osvrnuo se i na odnose s Moskvom. Istaknuo je kako osuđuje napad Rusije na Ukrajinu, ali smatra da je sada ključno pitanje kako što prije okončati rat. Na pitanje o percepciji da se Mađarska udaljava od Europe i približava Vladimiru Putinu, rekao je da mu je žao ako ljudi tako misle jer to ne smatra stvarnim stanjem. Fokusirao se, kaže, na izgradnju dobrih odnosa, uključujući i s Rusijom, a pogađa ga što ga neki smatraju izdajnikom. Odbacio je i mogućnost da postoje kompromitirajući materijali o njemu ili Orbánu. Također, tvrdi da nikada nije prenio tajne informacije Rusiji. Aludirao je da postoji razlog zašto Rusija nije bombardirala područja u Ukrajini naseljena Mađarima, rekavši da to "vjerojatno nije slučajno”, ali nije pojasnio na što točno misli.

Na pitanje je li milijarder, odgovorio je da nije i da nema milijardu forinti kod kuće. Iako tvrtka njegove supruge ostvaruje velike prihode, tvrdi da taj novac nije "u obiteljskoj kasi”. Na kraju je rekao da ne vidi budućnost Fidesza bez Viktora Orbána, ali smatra da se stranka mora promijeniti.