Ukrajinci otkrili skandal: Umjesto djece iz ratne zone, na Lošinju sinovi i kćeri političara

Stotinjak djece iz Ukrajine trenutačno ljetuje u Hrvatskoj u sklopu programa pružanja humanitarne pomoći toj državi pogođenoj agresijom. Njih 105 dvotjedni odmor provodi na Lošinju, potpuno nesvjesni da se oko njih u domovini digla politička bura.

Sjena na humanitarni cilj

Ukrajinske su vlasti objavile da na odmor od rata u Hrvatsku odlaze djeca pogođena ratnim djelovanjima, no nakon što su objavljene fotografije, ukrajinski građani na njima su prepoznali i djecu lokalnih političara, zastupnika, pa i tajkuna, dok su istovremeno brojna djeca iz ratnih zona ostale kod kuće, kaže nam Zagrepčanin Denis Šeler koji boravi u Ukrajini i koji je o ovome upozorio i hrvatske vlasti. Ukrajinske vlasti odbacuju optužbe nazivajući ih prljavom političkom kampanjom.

Nakon što je Marija Ionova, zastupnica u ukrajinskom parlamentu i zamjenica predsjednice Odbora za europske integracije, na svom Facebooku postavila slike djece te napisala kako Hrvatska organizira smještaj za djecu koja su zbog ratnih posljedica ostala bez roditeljske skrbi, djecu poginulih i ranjenih branitelja te djecu branitelja koji obnašaju službu u vojnim operacijama. Tu su informaciju u tom obliku preuzeli i objavili ukrajinski mediji.

To nije ništa čudno – lijepa je to i humanitarna gesta kojom Hrvatska godinama pomaže Ukrajini. No fotografije su se pokazale spornima. Na njima su korisnici Facebooka, posebice oni iz grada Kramatorska u Donjeckoj regiji u istočnoj Ukrajini, prepoznavali djecu koja ne ulaze u opis kategorija koje je navela zastupnica.

– Prepoznata su djeca čiji roditelji apsolutno ne spadaju ni u jednu navedenu kategoriju, već se radi o djeci imućnih, dobrostojećih državnih službenika i činovnika iz grada Kramatorska, koji nemaju nikakve veze s ratom, a čija primanja premašuju primanja i hrvatskog premijera – kaže nam Šeler koji je upozorenjem htio postići da sjena ne padne na humanu hrvatsku akciju.

Nakon optužbi i zahtjeva za objašnjenje, Ionova je promijenila sadržaj objave i u opis dodala nove kategorije djece: zaslužna djeca iz područja sporta, znanosti, djeca iz brojnih obitelji...

– Posramljena sam jer vjerujem da je najvažnija transparentnost i poštovanje humanitarne pomoći drugih zemalja. Jako me boli što, prema našim informacijama, nitko od djece iz gradova Avdiivka, Toretsk, Marinka, nije otišao, a njima stvarno treba odmor od rata – kaže nam jedna Ukrajinka koja je željela ostati anonimna.

“Svi su patili zbog rata”

Iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova kažu kako, kao i ranijih godina, u Hrvatskoj ljetuju djeca kojoj je zbog ratnih djelovanja u Ukrajini potrebna rehabilitacijska pomoć i potpora.

– MVP je za ovu svrhu namijenilo 210.000 kuna, a ukrajinska strana zadužena je za provedbu projekta te je, kao i prethodnih godina, preuzela organizaciju putovanja i odabir djece koja su obuhvaćena programom rehabilitacije – kažu iz MVEP-a.

Ukrajinski MVP nije odgovorio na upit, a komentar nam nije dala ni zastupnica Marija Ionova. Ipak je na Facebooku objavila da je riječ o “prljavoj kampanji” kojom se želi diskreditirati organizatore i projekt prozivajući nevladine organizacije. Optužbe su neutemeljene i nemoralne, pogotovo jer uključuju djecu, a ona su sva patila zbog rata. Spominje i hrvatskog veleposlanika Tomislava Vidoševića u Ukrajini koji – kaže – poznaje koordinatore iz Kramatorska te kaže da je “šokiran jer, umjesto da se raduju, odrasli traže negativnosti” te da će reagirati da se “spriječi segregacija”.

Pogledajte video o misterioznim ljudima - tko su zelena djeca, svjedokinja Kennedyjeva ubojstva...: