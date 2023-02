Ukrajinci objavili da su uništili moderno rusko vozilo 'Terminator', objavljena i snimka

Ukrajinsko topništvo navodno je raznijelo rijetko rusko oklopno borbeno vozilo BMPT Terminator. Riječ je o najnovijem ruskom borbenom vozilu. Čelnik regije Lugansk Serhij Haidai objavio je na društvenim mrežama fotografije i snimke uništenog vozila koje izgleda upravo kao BMPT Terminator. To je, kako ističe Defence Blog, prvi vizualno potvrđen gubitak ove vrste vozila. Haidai je, također, podsjetio kako su se Rusi nedavno na propagandnim medijima hvalili ovim vozilom.

Orcs have recently bragged about their combat tank-support fighting vehicle with the loud name of Terminator on their main propaganda Russia TV. So many beautiful words about a vehicle that is almost impossible to destroy… Almost) #Kreminna pic.twitter.com/bLFrw8qEyZ