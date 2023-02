Zelenski nakon summita uvjereniji da će mu Europa isporučiti avione

Uz vašu pomoć Ukrajina će pobijediti u borbi protiv ruske agresije i postat će članicom Europske unije, poručio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski u Bruxellesu. Govorio je pred zastupnicima Europskog parlamenta i potom kao gost sudjelovao na summitu Europskog vijeća s 27 šefova država i vlada članica Europske unije.

’Putin mora platiti’

Nakon posjeta Washingtonu krajem prosinca, dvodnevna europska turneja, koja ga je vodila od Londona preko Pariza do Bruxellesa, bila je drugo inozemno putovanje predsjednika Ukrajine od početka ruske invazije 24. veljače prošle godine. U Parizu ga je, uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, u srijedu navečer čekao i njemački kancelar Olaf Scholz, a u sva tri europska grada Zelenski je ponajprije zahvalio za dosadašnju pomoć i molio za bržu isporuku zapadnih tenkova i novi pomak prema odobrenju isporuke zapadnih borbenih zrakoplova. Ruski rat u Ukrajini treba biti povijesna lekcija bilo kojem potencijalnom agresoru, rekao je Zelenski u obraćanju na summitu u Bruxellesu.

– Povijesni primjer bilo kojem agresoru, primjer zašto se ne smije dogoditi agresija protiv bilo koje europske zemlje. Zato ova agresija treba doživjeti neuspjeh što je prije moguće – rekao je ukrajinski predsjednik.

– Rusija mora platiti za razaranja koja je prouzročila i za krv koju je prolila – rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

Nakon obraćanja čitavom summitu lidera 27 država članica, Zelenski je imao bilateralne sastanke, među ostalim i s hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem. Mađarski premijer Viktor Orbán držao se hladnije od ostalih, ali svi drugi u ophođenju sa Zelenskim ostavljali su dojam da vjeruju u poruku koja se čula u izjavama mnogih: naša podrška Ukrajini je neupitna i trajat će koliko god je to potrebno.

Njemački kancelar Olaf Scholz također je u izjavi na ulasku na summit spomenuo da je Njemačka uz Ukrajinu dokle god bude trebalo, ali ponovio je da je bitno da svi transatlantski partneri sudjeluju u toj pomoći složno i ujedinjeno. Prije polaska za Pariz i Bruxelles, kancelar je u Bundestagu u Berlinu rekao da Njemačka pomaže, ali odbija sudjelovati u “javnom ratnom nadmetanju” oko toga “tko će ponuditi više tenkova, podmornica, aviona”. Scholza smeta javno licitiranje prije nego što se među zapadnim saveznicima postigne konkretan dogovor.

– Europa će biti s nama do pobjede. To sam čuo sam od brojnih europskih čelnika. O spremnosti da nam daju potrebno oružje i podršku, uključujući zrakoplove. Na bilateralnim sastancima koji slijede potaknut ću pitanje borbenih i drugih zrakoplova – rekao je Zelenski na press konferenciji tijekom summita u Bruxellesu. Do zaključenja ovog izdanja potvrda te spremnosti nije se čula i u izjavama europskih dužnosnika.

Njemačka i SAD protiv

Proteklih tjedana i njemački kancelar i američki predsjednik Joe Biden javno su govorili da neće isporučivati borbene zrakoplove Ukrajini, ali britanski premijer Rishi Sunak u srijedu je sa Zelenskim u Londonu govorio o obuci ukrajinskih pilota kao “prvom koraku” prema slanju pomoći u obliku borbenih zrakoplova. Nakon Pariza i Bruxellesa Zelenski zvuči uvjereniji da može dobiti i tu vrstu pomoći sa Zapada.

