ČEKA IH ENERGETSKI PAKAO

Ukrajina se priprema za ono što bi mogla biti najizazovnija zima od početka ruske invazije velikih razmjera

Autor
Danijel Prerad
24.10.2025.
u 19:36

Ukrajinski dužnosnici upozorili su da Rusija pokušava ugasiti energetsku mrežu regiju po regiju, pri čemu su sjeverna i istočna pogranična područja najranjivija zbog blizine ruskom teritoriju.

Kijev se priprema za ono što bi mogla biti najizazovnija zima od početka ruske invazije velikih razmjera, upozorio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko, dok ruske snage nastavljaju sustavne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Istovremeno se radi na sustavnoj zaštiti energetskih postrojenja od napada, no neki smatraju da je ta zaštita za ona pdoručja bliže bojišnici zakasnila. „Suočavamo se s najtežom sezonom grijanja u svim godinama rata velikih razmjera. Neprijatelj provodi masovne, istovremene napade na sve ključne energetske i toplinske objekte - koristeći dronove, rakete i sve što može kako bi uništio kritičnu infrastrukturu“, rekao je Kličko.

Ključne riječi
Kijev ofenziva Rusija Ukrajina

Komentara 3

Pogledaj Sve
NH
Nebinarni hadezeovac
19:53 24.10.2025.

Kako to da nitko do sada nije izračunao ugljični otisak rata u Ukrajini? Nekako sam mišljenja da svakodnevne detonacije milijuna megatona eksploziva i masovna ratna proizvodnja ipak malo više utječu na klimacke promjene od spojenih plastičnih čepova. Što kaže EU? Je li naoružavanje Ukrajine u skladu sa Zelenom agendom?

LU
Lujo123
19:48 24.10.2025.

Pa kaj Rusi još uvijek nisu izgubili taj rat u Ukrajini?

