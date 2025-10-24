Ukrajina se priprema za ono što bi mogla biti najizazovnija zima od početka ruske invazije velikih razmjera

Kijev se priprema za ono što bi mogla biti najizazovnija zima od početka ruske invazije velikih razmjera, upozorio je gradonačelnik glavnog ukrajinskog grada Vitalij Kličko, dok ruske snage nastavljaju sustavne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu. Istovremeno se radi na sustavnoj zaštiti energetskih postrojenja od napada, no neki smatraju da je ta zaštita za ona pdoručja bliže bojišnici zakasnila. „Suočavamo se s najtežom sezonom grijanja u svim godinama rata velikih razmjera. Neprijatelj provodi masovne, istovremene napade na sve ključne energetske i toplinske objekte - koristeći dronove, rakete i sve što može kako bi uništio kritičnu infrastrukturu“, rekao je Kličko.
Kako to da nitko do sada nije izračunao ugljični otisak rata u Ukrajini? Nekako sam mišljenja da svakodnevne detonacije milijuna megatona eksploziva i masovna ratna proizvodnja ipak malo više utječu na klimacke promjene od spojenih plastičnih čepova. Što kaže EU? Je li naoružavanje Ukrajine u skladu sa Zelenom agendom?