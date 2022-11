Ukrajina: Rusi napali rodilište, ubijena beba; Moskva planira mobilizaciju do 700.000 vojnika

Ruski napadi na ukrajinska energetska postrojenja slijede niz neuspjeha na bojnom polju koji su uključivali povlačenje njenih snaga iz južnog grada Hersona na istočnu obalu rijeke Dnjepar koja presijeca zemlju. Rusija planira mobilizaciju do 700.000 vojnika.

Tijek događaja:

7:17 - Kremlj se priprema za drugi krug mobilizacije i planira unovačiti do 700.000 ljudi, ustvrdio je savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko. U rujnu je predsjednik Vladimir Putin naredio djelomičnu mobilizaciju u Rusiji.

U to vrijeme, ruski ministar obrane Sergej Šojgu rekao je da će Rusija regrutirati 300.000 rezervista da podrži svoju vojsku, ali kasnije su se pojavili izvještaji da su ruske vlasti regrutirale i beskućnike da popune svoju vojnu snagu.

Sada, g. Gerashchenko je ustvrdio da bi još jedan krug mobilizacije mogao biti na horizontu za Rusiju u siječnju.

Ako su tvrdnje točne, to sugerira da se Rusija sprema za dugi sukob i također da se rat Moskve u Ukrajini ne odvija onako kako je gospodin Putin zamislio.

7:00 - Guverner Zaporižja Oleksandr Starukh rekao je na Telegramu u srijedu rano ujutro da je u ruskom raketnom napadu na rodilište u gradu Vilniansk u oblasti Zaporižja ubijeno novorođenče, piše Guardian.

“Tuga ispunjava naša srca”, rekao je.

⚡️Russia strikes maternity ward in Zaporizhzhia, newborn baby killed.



A Russian missile struck the maternity ward of the Vilnianska Hospital near Zaporizhzhia early on Nov. 23, Governor Starukh wrote on Telegram. A newborn baby was killed in the attack.



📸 Starukh/ Telegram pic.twitter.com/O0b41fvAdh