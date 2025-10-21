Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 99
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
TROBOJNA KONTROVERZNA KRAVATA

Kravata američkog ministra obrane izazvala val oduševljena u Rusiji, Pentagon odmah odgovorio

Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS
1/4
Autori: Večernji.hr, Tea Tokić
21.10.2025.
u 12:15

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile teorije da Hegseth na ovaj način navodno podržava invaziju Rusije na Ukrajinu.

Odabir odjeće američkog ministra obrane Petea Hegsetha izazvao je pravi diplomatski val reakcija. Nakon sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, Hegseth je nosio kravatu u bijeloj, plavoj i crvenoj boji, redoslijed koji podsjeća na rusku zastavu.

Ruski mediji i političari brzo su komentirali njegov izbor, sugerirajući da Hegseth pokazuje naklonost Kremlju, iako američka zastava također sadrži iste boje, ali u drugačijem rasporedu. Kirill Dmitriev, čelnik ruskog investicijskog fonda, objavio je fotografiju kravate uz rusku zastavu, dok je državna agencija Tass istaknula da kravata "odudara od prilično suzdržane odjeće američke delegacije".

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile teorije da Hegseth na ovaj način navodno podržava invaziju Rusije na Ukrajinu. Politički influencer Jake Broe napisao je da "Hegseth nosi kravatu u bojama ruske trobojnice. Ovi ljudi obožavaju Putina i Rusiju." Potpredsjednik JD Vance pokušao je umanjiti te tvrdnje, dodajući da Hegseth vjerojatno samo nosi boje Amerike.

Hegseth je poznat po odjeći s američkom zastavom, uključujući sako s američkom zastavom u podstavi. Glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell također se oglasio te je zae HuffPost odgovorio: "Tvoja mama mu ju je kupila. I to je domoljubna američka kravata, moronu."

Podsjetimo, iako Washington odbacuje da kravata bilo što simbolizira, napeta atmosfera u Bijeloj kući dodatno je rasplamsala rasprave. Prema izvješćima, tijekom sastanka Trump je vršio pritisak na Zelenskog da prihvati ruske uvjete za prekid vatre, prijeteći da će Rusija "uništiti" Ukrajinu ako to ne učini. Trump je navodno tražio predaju cijelog Donbasa Putinu, ponavljajući mnoge Putinove stavove doslovno riječ po riječ. Sastanak je uslijedio nakon što je Trump navodno razgovarao s Putinom telefonom i pokazao očitu naklonost ruskom predsjedniku. 

FOTO Da, ovo je Bijela kuća, a ovo kraj nje su bageri: Trump ruši jedan njen dio
Ukraine's President Zelenskiy visits Washington, D.C.
1/10
Ključne riječi
Rusija SAD kravata Pete Hegseth

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još