Kravata američkog ministra obrane izazvala val oduševljena u Rusiji, Pentagon odmah odgovorio

Odabir odjeće američkog ministra obrane Petea Hegsetha izazvao je pravi diplomatski val reakcija. Nakon sastanka u Bijeloj kući s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, Hegseth je nosio kravatu u bijeloj, plavoj i crvenoj boji, redoslijed koji podsjeća na rusku zastavu.

Ruski mediji i političari brzo su komentirali njegov izbor, sugerirajući da Hegseth pokazuje naklonost Kremlju, iako američka zastava također sadrži iste boje, ali u drugačijem rasporedu. Kirill Dmitriev, čelnik ruskog investicijskog fonda, objavio je fotografiju kravate uz rusku zastavu, dok je državna agencija Tass istaknula da kravata "odudara od prilično suzdržane odjeće američke delegacije".

Na društvenim mrežama brzo su se pojavile teorije da Hegseth na ovaj način navodno podržava invaziju Rusije na Ukrajinu. Politički influencer Jake Broe napisao je da "Hegseth nosi kravatu u bojama ruske trobojnice. Ovi ljudi obožavaju Putina i Rusiju." Potpredsjednik JD Vance pokušao je umanjiti te tvrdnje, dodajući da Hegseth vjerojatno samo nosi boje Amerike.

If you look inside his suits, you'll see a "Book a Tailor" label. He confirmed in a Fox News broadcast that he gets his clothes from them. I called his tailor and they told me they use factories in Thailand. Confirmed in interviews. https://t.co/UulKFMrvJV pic.twitter.com/GscYtcsUVC — derek guy (@dieworkwear) October 3, 2025

Hegseth je poznat po odjeći s američkom zastavom, uključujući sako s američkom zastavom u podstavi. Glavni glasnogovornik Pentagona Sean Parnell također se oglasio te je zae HuffPost odgovorio: "Tvoja mama mu ju je kupila. I to je domoljubna američka kravata, moronu."

Podsjetimo, iako Washington odbacuje da kravata bilo što simbolizira, napeta atmosfera u Bijeloj kući dodatno je rasplamsala rasprave. Prema izvješćima, tijekom sastanka Trump je vršio pritisak na Zelenskog da prihvati ruske uvjete za prekid vatre, prijeteći da će Rusija "uništiti" Ukrajinu ako to ne učini. Trump je navodno tražio predaju cijelog Donbasa Putinu, ponavljajući mnoge Putinove stavove doslovno riječ po riječ. Sastanak je uslijedio nakon što je Trump navodno razgovarao s Putinom telefonom i pokazao očitu naklonost ruskom predsjedniku.