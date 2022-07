Rusi nastavili s napadima, pogođena još jedna stambena zgrada; Ukrajinci najavili protuofenzivu

Danas je 138. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ukrajinske vlasti izvijestile su da su izvukle tijela 18 poginulih ispod ruševina peterokatnice koju su raketirale ruske snage u grad Časiv Jaru u istočnoj pokrajini Donjeck. Kijev je pozvao stanovnike da napuste okupiranu regiju Herson jer priprema protuofenzivu. Ruski plinski div Gazprom u ponedjeljak počinje rutinsko 10-dnevno održavanje plinovoda Sjeverni tok 1 - a Njemačka i ostale europske zemlje zabrinuto prate iščekujući hoće li plin ponovo poteći.

10:25 - Oleh Synyehubov, guverner Harkiva, objavio je na Telegramu da je 28 ljudi, uključujući 16-godišnje dijete, ozlijeđeno u granatiranju Harkiva. Troje ljudi je poginulo. Tvrdnje nisu neovisno provjerene.

10:19 - Ukrajinske vlasti izvijestile da se broj smrtnih slučajeva nakon napada ruskih snaga u gradu Časiv Jaru u istočnoj pokrajini Donjeck popeo na 18. Spasioci još uvijek pokušavaju doći do preživjelih u ruševinama, za koje se kaže da su u glasovnom kontaktu dok su ostali zarobljeni u ruševinama. Do sada je spašeno šest osoba, a oko 137 tona ruševina je očišćeno, priopćila je ukrajinska Državna služba za hitne slučajeve.

9:55 - Ruski plinski div Gazprom u ponedjeljak počinje rutinsko 10-dnevno održavanje plinovoda Sjeverni tok 1 - a Njemačka i ostale europske zemlje zabrinuto prate iščekujući hoće li plin ponovo poteći.

"Suočeni smo sa situacijom bez presedana - sve je moguće", rekao je zamjenik njemačkog kancelara Robert Habeck na javnom radiju tijekom vikenda.

"Moguće je da će plin još jednom poteći, čak i na višoj razini volumena nego prije", rekao je.

Međutim, upozorio je "moguće je da ništa ne stigne i još uvijek moramo biti pripremljeni na najgore" dok se Europa bori za to da ne bude više ovisna o ruskim energentima.

9:06 - Izvještaji ruske novinske agencije RIA tvrde da je pokušan atentat na čelnika ruske administracije Melitopolja u okupiranom Zaporižju, Andrija Sigutu. Agencija citira riječi Alekseja Selivanova.

"Noćas je ukrajinski režim pokušao atentat na načelnika uprave okruga Melitopolj, Andrija Sigutu. Srećom, nije ozlijeđen i nastavlja raditi, unatoč prijetnjama s ukrajinske strane. O detaljima terorističkog napada bit će riječi kasnije. Podsjećam da od sabotaže prvi stradaju civili. Svi koji pokušaju destabilizirati život civila na oslobođenom teritoriju snosit će neizbježnu kaznu.

Nisu ponuđeni dokazi koji bi potkrijepili te tvrdnje. Dužnosnik nametnut od Rusije u okupiranom Hersonu ubijen je u navodnom napadu autobombom krajem lipnja.

8:43 - Rusija je otvorila vatru topništvom, višecijevnim raketnim bacačima i tenkovima na područje oko drugog po veličini ukrajinskog grada Harkiva i granatirala je gradove na istoku, gdje je u prethodnom napadu ubijeno 15 ljudi u stambenoj zgradi, objavio je ukraijnski glavni stožer u ponedjeljak.

Stambena zgrada u Harkivu pogođena je projektilom tijekom noći, ali nema izvještaja o žrtvama, rekle su vlasti.

U raketnom napadu na peterokatnu stambenu zgradu u gradu Časiv Jaru na istoku zemlje u subotu navečer poginulo je 15 ljudi, a dvadesetak ljudi ostalo je zarobljeno u ruševinama. Šef kabineta predsjednika Volodimira Zelenskog, Andrij Jermak, rekao je da je napad "još jedan teroristički napad" i da Rusiju treba označiti kao državu sponzora terorizma.

Moskva poriče da cilja civile, ali ukrajinski gradovi, mjesta i sela ostali su u ruševinama nakon ruskog granatiranja, a podrumi i skloništa jedina su sigurna mjesta od bombi za one koji su ostali.

U nedjelju su spasioci u Časiv Jaru upotrijebili dizalicu da podignu betonsku ploču i rukama su kopali po ruševinama, dok su ošamućeni stanovnici koji su preživjeli napad izvlačili osobne stvari i pričali kako su izbjegli smrt.

Jedna žena je viđena kako izlazi iz uništene zgrade noseći pod rukom dasku za glačanje, kišobran i plastičnu vrećicu za kupovinu. Drugi su jednostavno promatrali napore spašavanja, bojeći se najgoreg dok se mrtvi uklanjaju. “Otrčali smo u podrum, bila su tri pogotka, prvi negdje u kuhinji”, rekla je stanarka Ljudmila.

“Drugo, ni ne sjećam se, sijevalo je, trčali smo prema drugom ulazu pa ravno u podrum. Tu smo sjedili cijelu noć do jutros.”

Druga preživjela, Venera, rekla je da je htjela spasiti svoja dva mačića.

“Odbačena sam u kupaonicu, bio je kaos, bila sam u šoku, sva u krvi”, ispričala je plačući. "Kad sam izašla iz kupaonice, soba je bila puna ruševina, tri kata su se srušila. Nikada nisam pronašao mačiće ispod ruševina."

Ruski predsjednik Vladimir Putin napao je Ukrajinu 24. veljače, nazivajući sukob "specijalnom vojnom operacijom" za demilitarizaciju Ukrajine i oslobađanje od nacionalista. Ukrajina i njezini zapadni saveznici kažu da je Putinov rat imperijalna otimačina zemlje i optužili su njegove snage za ratne zločine. Moskva negira napade na civile.

Najveći sukob u Europi nakon Drugog svjetskog rata ubio je tisuće ljudi, ostavio gradove i mjesta u ruševinama, a više od 5,5 milijuna Ukrajinaca napustilo je svoju zemlju.

Glavni stožer Ukrajine rekao je u ponedjeljak da su ruske snage pokrenule val bombardiranja na istoku jer žele zauzeti industrijsko središte Donbas. Opsežno granatiranje priprema je za intenziviranje napada.

Kremlj je proglasio pobjedu u donbaskoj pokrajini Luhansk i njegove su se snage sada usredotočile na preuzimanje kontrole nad susjednim Doneckom.

Putin je obećao predati kontrolu nad Donbasom proruskim separatistima koji su proglasili neovisnost od Kijeva.

Rusija je odustala od prvotnog napredovanja prema glavnom gradu Kijevu suočena sa žestokim otporom ojačanim zapadnim oružjem.

Zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk upozorila je u nedjelju civile u regiji Herson pod ruskom okupacijom da se hitno evakuiraju jer ukrajinske oružane snage tamo pripremaju protunapad, ne navodeći vremenski okvir za akciju.

“Pouzdano znam da tamo ne bi smjelo biti žena i djece i da ne bi smjeli postati živi štit”, rekla je na nacionalnoj televiziji.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojnog polja.

8:17 - Ministarstvo obrane Ujedinjenog Kraljevstva sugerira da niti jedna strana nije ostvarila nikakve teritorijalne dobitke u Ukrajini tijekom vikenda.

"Od nedjelje 10. srpnja rusko topničko bombardiranje nastavilo se u sjevernom sektoru Donbasa, ali vjerojatno bez većih teritorijalnih napredovanja. Ukrajinske snage nastavile su vršiti lokalizirani pritisak na rusku obrambenu crtu u sjeveroistočnoj Hersonskoj oblasti, također vjerojatno bez postizanja teritorijalne dobiti. Oni također identificiraju duge službe i mogući borbeni umor kao rizik za ruske snage raspoređene u Ukrajini", stoji u izvješću.

