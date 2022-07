Rusi okupljaju vojne rezerve na granici; Ukrajini stižu precizni topnički projektili

Danas je 136. dan ruske invazije na Ukrajinu. Ministri vanjskih poslova G20 jučer su postigli konsenzus oko zahtjeva da Rusija ukine blokadu ukrajinskog izvoza žitarica. Njemačka je ratificirala pristupanje Švedske i Finske u NATO. Vladimir Putin je zaprijetio da bi nastavljanje sankcija moglo uzrokovati "katastrofalne posljedice" za ljude diljem Europe. Napadnuto je više od 40 naselja u Donbasu, a situacija u Sjeverodonjecku je "na rubu humanitarne katastrofe".

Tijek događaja:

10:58 - Četiri osobe su ozlijeđene u raketranju Harkiva, izjavio je guverner Oleh Sinehubov. Također je apelirao na građane da što manje izlaze na ulice.

10:28 - Prema najnovijoj objavi britanskog Ministarstva obrane, Rusi okupljaju vojne rezerve na granici s Ukrajinom, opremljeni su MT-LB oklopljenim vozilima znatno lošije kvalitete koje Rusi već neko vrijeme ne smatraju primjerenima za primarni transport.

10:25 - SAD će Ukrajini poslati precizne topničke projektile kao dio najnovijeg paketa vojne pomoći koji je odobrio predsjednik Biden. Radi se o 1000 rundi municije koja je kompatibilna s oružjem koje Ukrajinci već imaju, poručuju iz američkog Ministarstva obrane.

10:23 - U Oblasti Kijiv obnovljene su 52 zgrade oštećene u ruskim napadima, objavila je lokalna administracija na Telegramu. Među njima su bolnice, škole i stambene zgrade.

8:27 - Ukrajina je pozvala saveznike da pošalju više oružja dok se njezine snage ukopavaju, u nadi da će zaustaviti rusko vojno napredovanje kroz istočnu regiju Donbas, dok je glavni ukrajinski pregovarač rekao da se približava prekretnica u sukobu.

Veleposlanik Andrej Kelin rekao je Reutersu da će ruske snage zauzeti ostatak Donbasa u istočnoj Ukrajini i da je malo vjerojatno da će se povući s južne obale.

Ukrajina će na kraju morati sklopiti mirovni sporazum ili "nastaviti kliziti niz ovo brdo" u propast, rekao je.

Ukrajinski dužnosnici izvijestili su o teškom ruskom granatiranju gradova i sela na prvim linijama u istočnoj regiji Donbas uoči očekivanog prodora radi osvajanja teritorija.

Ukrajinska pješačka jedinica na cesti prema gradu Siversku, čiji su pripadnici razgovarali s Reutersom, razmještena je uz rub dubokog zemljanog rova prekrivenog balvanima i vrećama pijeska i branjenog tek mitraljezima.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti izvješća s bojišta.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski proveo je dan u posjetu bolnici u Dnjipru i obilasku obrane u regijama Dnjepropetrovsk i Krivij Rih.

Mihajlo Podoljak, ukrajinski glavni pregovarač u zaostalim pregovorima s Moskvom, rekao je da je ruska vojska prisiljena na stanku u operaciji zbog gubitaka i na dopunu.

"Jasno je da moraju preraspodijeliti stvari, dovesti nove postrojbe i oružje, i to je jako dobro. Prekretnica počinje poprimati oblik jer mi pokazujemo da ćemo napadati skladišta i zapovjedne centre," rekao je Podoljak ukrajinskoj televiziji 24 Channel.

Riječi veleposlanika Kelina dale su uvid u potencijalnu završnicu Rusije - prisilnu podjelu koja bi bivšeg sovjetskog susjeda ostavila bez više od petine njezina postsovjetskog teritorija.

Eskalacija rata moguća je, rekao je Kelin.

Ukrajinski dužnosnici rekli su da im je potrebno više vrhunskog zapadnog oružja kako bi ojačali obranu.

Na sastanku ministara vanjskih poslova G20, američki državni tajnik Antony Blinken predvodio je napore da se pritisne Rusija. U subotu se sastao s kineskim ministrom vanjskih poslova Wang Jijem i očekuje se da će ponoviti upozorenja Pekingu da ne podupire ruski rat.

Lavrov je u petak napustio sastanak, osuđujući Zapad zbog "bjesomučne kritike".

Visoko na popisu zabrinutosti G20 je isporuka žitarica iz Ukrajine kroz luke koje su blokirane ruskom prisutnošću u Crnom moru i rudnicima.

Ukrajina je veliki izvoznik, a humanitarne agencije upozoravaju da će se mnoge zemlje u razvoju suočiti s nestašicom hrane ako zalihe ne stignu do njih.

Blinken je pozvao Rusiju da pusti ukrajinsko žito, rekao je zapadni dužnosnik.

"Ukrajina nije vaša zemlja. Njezino žito nije vaše žito. Zašto blokirate luke? Trebali biste pustiti žito van", rekao mu je Blinken.

8:21 - Član ruske Dume te voditelj 60 Minuta Evgenij Popov na ruskoj se televiziji požalio što Rusi ne mogu utjecati na to tko će zamijeniti Borisa Johnsona "onako kako su izabrali Trumpa za SAD", prenijela je kreatorica Russian Media Monitora, Julia Davis.

Meanwhile on Russian state TV: member of the State Duma, who also hosts 60 Minutes on state TV, Evgeny Popov complains that Russia can't influence who will replace Boris Johnson "the way they elected Trump for the U.S." and therefore they'll have to wait and see who is appointed. pic.twitter.com/MB0gfWF69d