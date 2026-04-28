EFEKT RIZIKA

Znanost potvrdila stari mit: Ukradeni pomfrit je ukusniji!

Autor
Vedran Balen
28.04.2026.
u 14:51

Istraživanje je pokazalo da su krumpirići hrskaviji, slaniji i finiji kad ih “maznete” s tuđeg tanjura

Sljedeći put kad posegnete za krumpirićem s tuđeg tanjura, znajte – možda će vam zaista biti ukusniji. Novo istraživanje pokazuje da “ukradeni” pomfrit ljudi doživljavaju kao hrskaviji, slaniji i općenito finiji od onog koji dobiju na svoj tanjur ili im ga netko ponudi, piše Daily Mail.

U studiji sa 120 sudionika ispitanici su jeli iste krumpiriće u različitim situacijama: kao vlastitu porciju, ponuđene od druge osobe ili potajno uzete s tuđeg tanjura. Posebno su zanimljivi rezultati iz “rizičnih” scenarija, kada je postojala veća šansa da budu uhvaćeni – tada je doživljaj okusa bio najintenzivniji.

Sudionici su odmah nakon kušanja ocjenjivali okus, slanost, hrskavost i ukupni užitak. “Ukradeni” krumpirići redovito su dobivali najviše ocjene, a oni uzeti u visokorizičnim situacijama bili su gotovo 40 posto ukusniji od “legalnih”. Gotovo polovica ispitanika dala im je maksimalnu ocjenu.

Znanstvenici ovaj fenomen nazivaju efektom “zabranjenog voća”. Ukratko, mali prijestup i osjećaj rizika pojačavaju užitak, čak i ako je prisutna doza krivnje. Upravo kombinacija uzbuđenja i kršenja pravila, čini se, pojačava doživljaj okusa.

Ipak, autori upozoravaju da je istraživanje provedeno u kontroliranim uvjetima bez stvarnih posljedica. U stvarnom životu takvo ponašanje može narušiti odnose ili imati druge negativne posljedice.

Zanimljivo, ranija istraživanja tvrde da “savršeni” krumpirić treba biti dug oko 7 centimetara, ali prema nekim nutricionistima – dovoljno ih je pojesti tek šest.

